Libye

Plus de 3000 migrants ont été interpellés ce week-end à Sabratha, après des semaines d’affrontements meurtriers dans cette ville libyenne, située à 70 km à l’ouest de Tripoli, qui était devenue le principal point de départ de l’immigration clandestine. «Nous avons arrêté 3150 migrants clandestins de différentes nationalités asiatiques, arabes et africaines», a indiqué Bassem Ghrabli, commandant d’une force de sécurité loyale au Gouvernement libyen d’union nationale (GNA). Cette force avait annoncé, vendredi, avoir «chassé» une milice dirigée par un ancien baron local du trafic de migrants de la ville, qui commençait à retrouver un peu de normalité. Une semaine, avant l’entrée en vigueur du cessez-le-feu, a indiqué la même source.





Liberia

Les Libériens s’apprêtent à élire mardi leur futur Président lors d’un vote qui s’annonce serré entre une vingtaine de candidats, plus d’une année après l’épisode d’Ebola dont le Liberia, déjà meurtri par quatorze ans de guerre civile, peine à se remettre du point de vue économique. Une vingtaine de candidats, dont l’ex-star du football George Weah, se disputent la succession de la présidente Ellen Johnson Sirleaf, qui ne peut se représenter après avoir accompli deux mandats successifs. Les candidats à la présidence et à la vice-présidence sont élus sur un «ticket» pour un mandat de six ans. Soixante-treize membres de la Chambre des représentants seront élus en même temps, également pour six ans.





Iran

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Javad Zarif, a annoncé que Téhéran était prêt à entamer un dialogue avec Riyad. «Il y a une volonté de rapprochement des deux côtés, et nous sommes prêts à parler de nos différences avec l’Arabie Saoudite», a indiqué le ministre, selon l’agence de presse Tasnim. «Nous ne pensons pas que l’Iran et l’Arabie Saoudite devraient avoir le genre de relation qu’ils ont aujourd’hui», a expliqué M. Zarif. L’Arabie Saoudite a rompu ses relations diplomatiques avec l’Iran en janvier 2016, suite à des manifestations face à l’ambassade saoudienne à Téhéran et à son consulat dans la ville de Machhad. Des manifestants en colère avaient mis le feu à ces missions diplomatiques pour protester contre l’exécution par les autorités saoudiennes de l’ayatollah chiite Nimr Al Nimr.





Caraïbes

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, en déplacement sur l’île de Barbuda, a appelé la communauté internationale à faire preuve de solidarité avec les pays et les populations des Caraïbes durement frappés par l’ouragan Irma. Accompagné par le Premier ministre, Gaston Browne, des îles d’Antigua-et-Barbuda, le chef de l’ONU a pu constater l’étendue des destructions. «Je viens d’être témoin d’un niveau de dévastation que je n’avais jamais vu de ma vie», a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse organisée en fin de journée à Barbuda.