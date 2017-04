Réagissez

Sécheresse au Niger : Niamey envoie des vivres pour stopper l'absentéisme scolaire

Le gouvernement nigérien a affirmé, hier, avoir acheminé plus de 360 tonnes de vivres afin de stopper l'absentéisme scolaire massif dans plusieurs régions où les parents éleveurs ont été forcés par la sécheresse de migrer avec leurs familles à la recherche de pâturages. Début mars, l'ONU s'était alarmé du fait que «33 000 enfants d'éleveurs (avaient) déjà abandonné l'école pour suivre leurs parents à la recherche de zones de pâturage favorables», notamment dans l'ouest et le centre-sud de cet Etat sahélien parmi les plus pauvres du monde. Selon le ministre nigérien de l'Education, Daouda Mamadou Marthé, ces abandons ont atteint en avril le nombre de «54 779 élèves dans 738 écoles», a-t-il indiqué hier en s'exprimant devant les députés, précisant que les régions de Tahoua (ouest) et Maradi (centre-sud) étaient les plus touchées. «Dès l'annonce de ces difficultés, le gouvernement a pris des mesures avec ses partenaires pour envoyer des vivres dans les cantines» scolaires, a déclaré le ministre.

Enchères : Une rare illustration de Tintin vendue 753 000 euros

Une rare illustration de Tintin tirée de l'album Tintin en Amérique a été vendue 753 000 euros, frais inclus, hier à Paris par Artcurial, a annoncé la maison de vente. Ce dessin original (21x15 cm) réalisé à l'encre de Chine par Hergé, accompagné de sa mise en couleurs sur calque, un des quatre hors-texte en couleurs de l'édition en noir et blanc de 1937, était estimé entre 600 000 et 700 000 euros. Il représente Tintin, revolver dans la main droite, debout sur le marchepied d'un taxi lancé à pleine vitesse, dans une rue de Chicago à la poursuite de malfaiteurs. «On est sur un prix tout proche du record atteint en 2015» par un autre hors-texte qui avait été vendu 770 600 euros, a indiqué à l'AFP Eric Leroy, expert Bandes dessinées d'Artcurial. «Cela prouve la stabilité du marché d'Hergé, les collectionneurs sont toujours intéressés par les très belles pièces, ce qui était le cas. Ce hors-texte avec sa mise en couleurs a vraiment la qualité d'une pièce de musée», a-t-il ajouté. Un hors-texte est un grand dessin en couleurs, sans bulle de texte, inséré dans les albums en noir et blanc de Tintin pour les égayer, a expliqué M. Leroy. Les hors-textes d'Hergé sont très rares sur le marché. Au nombre immuable de quatre par album, on en trouve dans seulement huit albums, de Tintin au Congo (1931) au Crabe aux pinces d'or (1941). Le hors-texte vendu hier a été acquis par «un acheteur européen», a précisé Artcurial dans un communiqué.



Mur de Trump : Mexico et des Améridiens saisissent la justice

Le gouvernement mexicain et une tribu améridienne dont le territoire est à cheval sur le Mexique et les Etats-Unis ont saisi la Commission interaméricaine des droits de l'homme (CIDH) pour qu'elle condamne le mur promis par Donald Trump à la frontière entre les deux pays. Le commissaire pour le dialogue avec les peuples indigènes du Mexique et la tribu Tohono O'odham ont présenté vendredi «une requête auprès de la CIDH» pour qu'elle émette une recommandation condamnant le projet du président américain, ont expliqué les dirigeants de la tribu dans un communiqué publié hier. Le territoire des Tohono O'odham s'étend de l'Arizona, Etat du sud-ouest des Etats-Unis, à l'Etat de Sonora, dans le nord du Mexique, et ils peuvent librement traverser la frontière entre les deux pays grâce à un accord bilatéral. Ils craignent que ce mur, promis par le président américain pour lutter contre l'immigration clandestine et le narcotrafic, ait un impact très négatif sur le quotidien de leur tribu, qui compte environ 3000 membres dans la région. Dans leur requête auprès de la CIDH, ils demandent le respect de l'article 36 de la Déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones qui consacre notamment leur «droit d'entretenir et de développer (...) des contacts, des relations et des liens de coopération avec leurs propres membres», lorsque leurs terres se trouvent de part et d'autre d'une frontière internationale.