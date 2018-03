Réagissez

Centrafrique : plus de 20 000 femmes manifestent à Bangassou pour exiger la paix et la sécurité

«Plus de 20 000 femmes ont marché dans la ville centrafricaine de Bangassou (sud-est) pour exiger la paix et la sécurité», a indiqué une source locale. Les manifestantes ont revendiqué, entre autres, le déploiement imminent des Forces armées centrafricaines (FACA), le renforcement des effectifs de policiers et gendarmes affectés dans la ville et le redéploiement des ONG intervenant dans les secteurs de l’éducation et de la santé. Pour rappel, depuis mai 2017, la ville de Bangassou est le théâtre d’affrontements entre groupes armés rivaux, provoquant la mort de dizaines d’habitants



Syrie : des forces pro-turques prennent une ville stratégique aux Kurdes

L’armée turque et des rebelles syriens alliés ont pris hier le «contrôle total» de la localité stratégique de Jandairis, dans l’enclave syrienne d’Afrine (nord-ouest), cible d’une offensive d’Ankara qui cherche à en chasser une milice kurde, selon une ONG.



Afghanistan : 5 hommes armés tués dans une frappe aérienne dans la province de Faryab Maimana

Au moins cinq hommes armés ont été tués et six autres blessés, mercredi soir, dans un raid aérien mené par l’aviation afghane dans la province de Faryab (nord), a-t-on indiqué hier de source militaire. Par ailleurs, les forces aériennes de l’Armée nationale afghane (ANA) «ont ciblé des repaires des insurgés dans le district de Pashton Kot, situé dans la province de Faryab, tuant, mercredi soir, cinq hommes armés et en blessant six autres», a déclaré Ghulam Hazrat Karimi, un responsable du service de presse de l’armée.



Colombie : l’ex-guérilla Farc se retire de l’élection présidentielle

L’ex-guérilla Farc a annoncé hier qu’elle se retirait de l’élection présidentielle en Colombie, prévue fin mai, suite aux problèmes de santé de son leader et candidat, Rodrigo Londoño, alias Timochenko. L’intervention cardiaque à laquelle a dû se soumettre Timochenko mercredi «nous amène à retirer notre aspiration à la Présidence», a déclaré en conférence de presse l’ex-commandant guérillero, Ivan Marquez, candidat au Sénat lors des législatives de dimanche.



Espagne : 36 migrants secourus en Méditerranée

Les services de sauvetage maritime espagnol ont secouru, hier près de l’île d’Alboran, 36 candidats à l’émigration clandestine, qui tentaient de gagner les côtes espagnoles à bord d’une embarcation de fortune. Parmi ce groupe de migrants d’origine subsaharienne, figuraient trois femmes et trois mineurs, selon des sources des services de secours, citées par les médias locaux.