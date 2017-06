Réagissez

Tunisie

Une cellule «takfiriste» composée de deux personnes a été démantelée dans la délégation de Goubellat par la brigade des recherches et d’investigation de la Garde nationale tunisienne de Medjez El Bab (gouvernorat de Béja), a indiqué le ministère de l’Intérieur. Dans un communiqué publié hier, le département tunisien de l’Intérieur a précisé que les deux individus placés en garde à vue ont avoué qu’ils ont fait allégeance à l’organisation terroriste autoproclamée Etat islamique (Daech/EI). «Les deux suspects font l’apologie d’actes terroristes et sont en lien avec d’autres personnes takfiristes sur les réseaux sociaux», ajoute la même source. Une instruction a été ouverte contre les deux individus pour «formation d’une cellule terroriste faisant l’apologie du terrorisme», a soutenu le ministère.



Sahara occidental



KLe représentant du Front Polisario en France, Ubbi Bouchraya, a relevé mardi «la volonté du front et ses sérieuses intentions en vue de faciliter le travail du nouvel envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU au Sahara occidental, Horst Kohler» en vue de trouver une solution juste et durable devant garantir le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination. Dans une déclaration à la Radio Monte Carlo et Radio France Internationale, le diplomate sahraoui a déclaré que «l’expérience et la réputation de M. Horst Kohler le placent dans une position confortable pour la relance des négociations entre les parties au conflit, le Front Polisario et le Maroc, bloquées depuis 2012.»



Corée du Sud



KLa Chine a réaffirmé hier son opposition au déploiement du système de défense antimissile américain THAAD (Terminal High-Altitude Area Defense) en République de Corée. Des médias ont rapporté que la République de Corée suspendrait le déploiement futur du système de défense antimissile américain jusqu’à ce qu’une évaluation de son incidence sur l’environnement, ordonnée par le président de la République de Corée Moon Jae-In, soit terminée. En réponse à cette information, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, a déclaré que la Chine suivrait de près les discussions sur cette question en République de Corée et que l’opposition de la Chine au déploiement du THAAD restait constante et inébranlable.



Qatar



Le président américain Donald Trump a prôné «l’unité» des pays du Golfe dans un entretien téléphonique mardi soir avec le roi Salmane d’Arabie Saoudite, qui vient de rompre avec plusieurs autres pays ses relations avec le Qatar, provoquant une crise majeure au Moyen-Orient. Les deux dirigeants «ont discuté des objectifs essentiels pour empêcher le financement des organisations terroristes et la promotion de l’extrémisme par tout pays de la région», a rapporté la Maison-Blanche dans un communiqué. Le président américain «a souligné qu’un Conseil de coopération du Golfe (CCG) uni était crucial pour vaincre le terrorisme et promouvoir la stabilité dans la région». Le dirigeant américain a tenu ces propos d’apaisement après avoir jeté un froid dans la matinée sur les relations des Etats-Unis avec le Qatar, qui abrite une importante base aérienne américaine.