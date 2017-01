Réagissez

Palestine Incursions israéliennes en Cisjordanie

Seize Palestiniens ont été arrêtés, hier, par les forces d’occupation israéliennes en Cisjordanie, a annoncé le Club des prisonniers palestiniens. Ces Palestiniens ont été arrêtés au cours d’incursions israéliennes dans les villes d’Al Khalil, Toubas, Toulkaram et Al Kalkilya, au milieu de coups de feu nourris, a précisé le Club. L’armée d’occupation israélienne mène quotidiennement des campagnes d’arrestation arbitraires à l’encontre de dizaines de Palestiniens en Cisjordanie et à El Qods occupées.

Etats-Unis Sélection du premier astronaute noir, une femme, pour rejoindre l’ISS

La Nasa a annoncé, mercredi, avoir sélectionné le premier astronaute noir, une femme, pour partir en mission dans la Station spatiale internationale (ISS). Jeanette Epps, physicienne de 46 ans, qui a notamment travaillé pour la CIA, rejoindra l’ISS en qualité d’ingénieure de vol en 2018 aux côtés notamment de son compatriote Andrew Feustel, un astronaute chevronné, a précisé mercredi l’agence spatiale américaine dans un communiqué. Seize astronautes noirs, dont cinq femmes, ont été recrutés par la Nasa sur un total de 321 astronautes sélectionnés à ce jour. Tous ces astronautes noirs ont participé à des missions dans les navettes spatiales, mais Jeanette Epps va devenir la première personne de couleur à le faire.



Syrie Au moins 14 morts dans un attentat à la voiture piégée

Au moins 14 personnes ont été tuées, hier, dans un attentat à la voiture piégée dans la ville côtière de Jablé, un fief du régime dans l’ouest de la Syrie, rapporte l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH). La télévision d’Etat syrienne, qui a fait état de neuf morts et de 25 blessés, a précisé que la voiture piégée était conduite par un kamikaze qui l’a fait exploser dans cette ville touchée l’an dernier par un attentat revendiqué par le groupe djihadiste Etat islamique (EI).

Chine Une nouvelle carte géologique de la Lune

La Chine va dresser une carte géologique de la Lune à l’échelle 1/2,5 million, a rapporté, hier, l’agence de presse Chine nouvelle. «Cinq universités et instituts de recherche ont élaboré les normes de la cartographie numérique et de la représentation de la structure géologique de la Lune», a expliqué Ouyang Ziyuan, premier scientifique en chef du programme de l’exploration lunaire du pays. Le croquis cartographique, de 4,36 mètres sur 2,2 mètres, sera achevé en 2018 et la version officielle sera publiée avant 2020. La carte de la Lune fournira des informations sur la géologie, la structure et les types de roches et montrera le calendrier de l’évolution de la Lune.