Réagissez

Afrique

Des responsables de la sécurité et du renseignement d’une trentaine de pays africains se sont réunis lundi dans la capitale soudanaise pour évoquer la lutte contre le terrorisme, une menace grandissante sur le continent. Selon un haut responsable de la sécurité présent à la conférence, des milliers de jeunes Africains ayant rejoint des organisations terroristes comme Daech représentent désormais une menace réelle pour leur pays d’origine. «Environ 20 à 40% des combattants terroristes étrangers retournent dans leurs pays d’origine depuis l’Irak, la Syrie ou ailleurs», après avoir combattu pour l’EI, a déclaré à la presse Shimeles Semayat, secrétaire exécutif du Comité africain des services de renseignement et de sécurité basé à Abuja (Nigeria), qui assiste l’UA en matière de sécurité.



IRAK



Le Conseil régional de la province de Kirkouk (nord de l’Irak) a donné hier son feu vert à un projet de loi portant organisation d’un référendum sur l’avenir de la province, avec le choix entre intégrer la région semi-autonome du Kurdistan irakien ou rester au sein de l’Irak. La décision du conseil, à dominante kurde, a été adoptée par 26 de ses 41 membres, les élus arabes et turkmènes s’étant abstenus. «La décision d’organiser un référendum pour que Kirkouk intègre le Kurdistan a été approuvée par une majorité des membres du conseil», a déclaré Almas Fadhil, l’une des élues, cité par l’agence Chine nouvelle.



Sahara occidental

La Coordination espagnole des associations amies avec le peuple sahraoui (Ceas-Sahara) a dénoncé hier, à l’occasion de la Journée mondiale de sensibilisation sur les dangers des mines et leurs graves conséquences, l’existence du mur militaire marocain au Sahara occidental et les dangers des mines enfouies sur toute sa longueur, ce qui constitue «un crime continu et permanent» contre la population sahraouie. La Ceas a souligné dans un communiqué adressé à la presse l’importance de sa démolition et soutient, par ailleurs, la campagne internationale lancée récemment dont ses principaux objectifs sont d’identifier ce mur comme «un crime odieux» contre les droits du peuple sahraoui et un énorme obstacle à la réalisation de son droit inaliénable à l’autodétermination et à l’indépendance du peuple sahraoui.





Afrique du Sud

La fronde anti-Zuma se durcit en Afrique du Sud avec l’appel, hier, à la démission du chef de l’Etat lancé par le principal syndicat et allié historique de l’ANC au pouvoir, suite à un remaniement ministériel qui plonge le pays dans l’incertitude politique et économique. «Le moment est venu pour lui de démissionner. Nous ne croyons plus en ses capacités de leadership», a lancé le secrétaire général de la Cosatu, Bheki Ntshalintshali au sujet du président Jacob Zuma. Embourbé depuis plusieurs mois dans une série de scandales qui divisent jusque son propre parti, M. Zuma est de nouveau sous le feu des critiques depuis son remaniement ministériel controversé.