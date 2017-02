Réagissez

Tunisie

Une cellule terroriste a été démantelée, vendredi, dans le gouvernorat de Kasserine, en Tunisie, a rapporté hier l’agence de presse tunisienne TAP. «Les unités de la Garde nationale à Fériana (gouvernorat de Kasserine) ont démantelé, vendredi soir, une cellule (terroriste) composée de cinq individus» qui prônent le terrorisme et le radicalisme «à travers les réseaux sociaux», a indiqué la tap, citant une source sécuritaire. Selon la même source, «tous les membres du groupe ont été interpellés et transférés au pôle judiciaire à Tunis pour la suite de l’enquête».



Mali

Quatre militaires maliens ont été tués, hier, lors de l’attaque d’un poste de sécurité de l’armée dans la localité de Ménaka (nord), selon une source sécuritaire et un élu de la région. «Un poste de sécurité de l’armée a été attaqué à Ménaka par des hommes armés. Quatre de nos militaires ont été tués, l’ennemi a aussi subi des pertes», a déclaré un haut gradé de l’armée malienne, cité par l’AFP. Selon la même source, les assaillants, «lourdement armés», ont pris la direction du nord de Ménaka après l’attaque, alors que «l’armée malienne s’est lancée à leur poursuite». Confirmant la nouvelle, un élu de la localité de Ménaka a précisé que la veille de l’attaque, «des mouvements suspects» d’hommes armés avaient été signalés dans la périphérie de Ménaka.



Pays-Bas

Des sites gouvernementaux ont été les cibles de cyberattaques aux Pays-Bas, selon un journal néerlandais, citant des experts en matière de sécurité. Les sites de plusieurs ministères ainsi que les services du Premier ministère ont été la cible de centaines de tentatives d’attaques de hackers ces derniers temps, a déclaré le chef des services secrets néerlandais, Rob Bertholee, dans une interview vendredi à la télévision NOS. Des hackers russes, chinois et iraniens semblent être derrière certaines de ces attaques, a-t-il ajouté, y voyant «une menace pour notre démocratie». L’attaque sur les services du Premier ministère néerlandais ne semble pas avoir abouti, ajoute le quotidien.



Iran

L’Iran a mené hier des exercices militaires incluant des missiles, au risque d’envenimer davantage ses relations exécrables avec les Etats-Unis, qui multiplient actes et déclarations hostiles contre Téhéran depuis l’investiture du président Donald Trump.

L’Administration américaine est revenue à la charge hier, le secrétaire d’Etat à la Défense, James Mattis, affirmant que l’Iran était «le plus grand Etat soutenant le terrorisme au monde».

Les exercices militaires ont lieu dans la région de Semnan (nord-est), au lendemain de nouvelles sanctions américaines imposées à l’Iran en réponse à un tir de missile balistique le 29 janvier qui a provoqué la colère des Etats-Unis.