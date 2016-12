Réagissez

Forbes Afrique : Les 30 plus grosses fortunes d'Afrique francophone pèsent 10 milliards de dollars

Les 30 plus grosses fortunes d'Afrique francophone subsaharienne pèsent un peu plus de 10,56 milliards de dollars, selon le classement annuel élaboré par le magazine Forbes Afrique, qui compte pour la première fois une femme : la Camerounaise Kate Fotso. Dans ce deuxième exercice annuel, le numéro spécial de décembre de Forbes Afrique retient les fortunes supérieures à 175 millions de dollars et l'étoffe par rapport au classement 2015 de six nouvelles entrées. Le Camerounais Baba Danpullo, patron du groupe minotier Le Coq Rouge, reste en tête du classement avec 940 millions de dollars. L'homme d'affaires à la tête de Brodon Finex est aussi présent dans l'agro-industrie, notamment le thé et le coton. L'industriel belge George Forrest, né en République démocratique du Congo (RDC), occupe la seconde place, avec une fortune de 800 millions de dollars. Paul Fokam Kammogne (Cameroun, 690 millions), la famille d'origine indienne Rawji (RDC, 630 millions), Ylias Akbaraly (Madagascar, 460 millions), la famille Billon (Côte d'Ivoire, 450 millions), Samuel Foyou (Cameroun, 407 millions), Jean Kacou Diagou (Côte d'Ivoire, 405 millions), Colin Mukete (Cameroun, 380 millions) et Luc-Gérard Nyafe (RDC, 360 millions) complètent le top 10.



Présidentielle en Gambie : L'opposant Barrow l'emporte sur Jammeh avec plus de 45% des voix

Le candidat d'une coalition d'opposition, Adama Barrow, a remporté la présidentielle de jeudi en Gambie avec 45,5% des voix contre 36,6% pour le président Yahya Jammeh, au pouvoir depuis 22 ans, a annoncé hier la commission électorale. M. Barrow a obtenu 263 515 voix, M. Jammeh 212 099 voix et le troisième candidat, Mama Kandeh, 102 969 voix (17,8% des suffrages) à ce scrutin à un tour, a indiqué à la presse le président de la commission électorale indépendante, Alieu Momar Njie. La participation avoisinait les 65%. «Je déclare Adama Barrow légalement élu pour servir comme président de la République de Gambie», a proclamé M. Njie dans une annonce retransmise par la télévision d'Etat. «Nous appelons tout le monde à respecter la paix, la tolérance et la tranquillité parce que comme vous pouvez le voir à ces résultats, nous allons avoir un changement de gouvernement», a-t-il ajouté.



Arabie saoudite : Nouvelles attaques informatiques contre le gouvernement

De nouvelles attaques électroniques ont visé les ordinateurs du gouvernement saoudien, rapportait hier le journal local Arab News. Le Centre national saoudien de cybersécurité (NCSC) «a détecté des attaques électroniques destructives contre plusieurs agences gouvernementales et établissements vitaux», précise Arab News. Parmi les cibles figure le secteur des transports, ajoute le journal sans plus de précisions. Le NCSC avait mis en garde le 19 novembre contre «des menaces organisées visant à mettre certaines agences hors service», précise Arab News. Des pirates essayent depuis l'étranger d'implanter un logiciel malveillant ou un virus pour perturber les données des usagers de ces agences, ajoute le journal. Le groupe de sécurité informatique américain Symantec a affirmé mardi que le logiciel malveillant Shamoon, qui efface le contenu des disques durs, «a fait un retour surprise et a été utilisé dans une nouvelle vague d'attaques contre des cibles en Arabie Saoudite».

Pétrole : La Russie établira son programme de réduction avant sa réunion avec l'Opep

La Russie projette d'élaborer son programme de réduction de la production de pétrole «bien avant la réunion avec l'Opep» prévue le 9 décembre, a souligné le ministre russe de l'Energie Alexander Novak. «Ce document (programme de réduction, ndlr) sera prêt bien avant la rencontre avec l'Opep», a-t-il affirmé à la presse. Selon le ministre russe, Moscou est disposée également à prendre des mesures supplémentaires dans le cadre de l'accord sur la réduction de la production pétrolière, de concert avec l'OPEP et les pays non OPEP. La Russie n'écarte pas l'idée de prolonger la période de réduction de la production. «Je pense que notre coopération porte sur le long terme. Si l'accord est mis en œuvre et qu'il s'avère nécessaire de prendre des mesures supplémentaires, nous y adhérerons bien évidemment», a-t-il dit. Selon le ministre, la Russie est intéressée à participer au comité de contrôle de la production pétrolière, dans le cadre des accords conclus avec l'OPEP sur la réduction de la production.