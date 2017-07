Réagissez

SYRIE : 18 morts dans un attentat suicide à Damas

Au moins dix-huit personnes ont été tuées hier dans un attentat suicide qui a frappé l’est de Damas, l’attaque la plus meurtrière depuis des mois dans la capitale syrienne,rapporte l’AFP citant l’agence de presse officielle Sana et l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH). Ainsi, trois voitures piégées ont été prises en chasse par les autorités alors qu’elles se dirigeaient vers le centre de Damas. Deux d’entre elles ont été interceptées et leurs conducteurs tués par les services de sécurité à l’entrée de la ville, tandis que la troisième est parvenue à atteindre le quartier de la place Tahrir, dans l’est de la capitale, où le kamikaze a fait exploser son véhicule. «Dix-huit personnes ont été tuées », a déclaré le directeur de l’OSDH, Rami Abdel Rahmane. Selon lui, au moins sept membres des forces de sécurité prorégime ainsi que deux civils figurent parmi les morts. Douze personnes ont également été blessées, selon l’OSDH. «Après avoir poursuivi trois voitures piégées, les autorités ont réussi à faire exploser deux d’entre elles sur la route menant à l’aéroport. Elles ont encerclé la troisième voiture place Al-Ghadir, (un secteur de Tahrir) dans le quartier de Bab Touma, où le terroriste s’est fait exploser, tuant et blessant des civils », a indiqué le ministère de l’Intérieur dans un communiqué diffusé par l’agence officielle Sana.

Damas a été globalement épargnée par les violents combats depuis le début du conflit en 2011, mais la capitale syrienne a été touchée par des attentats meurtriers ayant fait des dizaines de morts. Le 15 mars, deux attentats suicide revendiqués par le groupe Etat islamique (EI) avaient frappé Damas en moins de deux heures, tuant au moins 32 personnes dans un tribunal et un restaurant. Quelques jours auparavant, une double attaque y avait fait 74 morts, dont de nombreux pèlerins chiites venus se recueillir dans des mausolées de la vieille ville. Elle a été revendiquée par le Front Fateh al-Cham, l’ex-branche d’Al-Qaïda en Syrie.





AFRIQUE DU SUD : Le vote de défiance contre Zuma reporté

Le président sud-africain Jacob Zuma, fragilisé par une série de scandales politico-financiers et ouvertement contesté dans les rangs de son propre parti, sera soumis à un vote de défiance au parlement le 8 août, selon l’AFP citant une source officielle. Ce vote sur une nouvelle motion de défiance déposée par l’opposition a initialement été fixé au 3 août, mais il a été repoussé au 8 août en raison d’un conseil des ministres devant se tenir le même jour, a annoncé dans un communiqué la présidente du Parlement, Baleka Mbete. Les adversaires du président Zuma ont déposé contre lui une nouvelle motion de défiance pour dénoncer le remaniement ministériel controversé de la fin mars, marqué par l’entrée au gouvernement d’une dizaine de ses proches. L’opposition a exigé le secret du vote, persuadée de pouvoir «retourner» une partie des députés du parti au pouvoir, le Congrès national africain (ANC), qui ont la majorité absolue. Car si les scandales autour de Jacob Zuma irritent l’opposition, qui réclame régulièrement sa démission, ils ont également créé des remous au sein de l’ANC, et exposé les divisions au sein du parti.

Fin juin, la justice sud-africaine a autorisé le fait que le vote de défiance au parlement se déroule à bulletins secrets plutôt qu’à main levée. Mais Mme Mbete, jusque-là loyale à J. Zuma, décidera de l’opportunité d’adopter le vote à bulletins secrets. Lors des votes de défiance précédents, l’ANC a toujours soutenu le chef de l’Etat. L’ANC doit élire en décembre un successeur de M. Zuma à sa tête, qui deviendrait président du pays en cas de victoire au scrutin de 2019.

Vendredi, en ouvrant les débats d’une réunion des cadres de son mouvement, le président a reconnu que les scandales de corruption et les divisions qui minent son parti risquaient de lui faire perdre le pouvoir lors des prochaines élections générales.

L’ANC est à la tête de l’Afrique du Sud depuis la chute officielle de l’apartheid et les premières élections libres en 1994.