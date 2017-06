Réagissez

Syrie : La fuite des civils s’accélère en prévision de l’offensive sur Raqa

La fuite des civils syriens s’accélère alors que se précise l’offensive contre Raqa, bastion du groupe Etat islamique, et quelque 800 personnes arrivent quotidiennement dans le camp de déplacés d’Aïn Issa, à une trentaine de km au nord de Raqa, a indiqué, hier à Paris, Médecins sans frontières (MSF). «800 personnes par jour arrivent dans le camp», et la situation est difficile faute de moyens humanitaires, a expliqué à des journalistes Natalie Roberts, de la cellule urgence de l’organisation humanitaire. Quelque

10 000 personnes sont arrivées au cours des dernières semaines dans ce camp, sous contrôle des FDS (Forces démocratiques syriennes), une alliance de combattants kurdes et arabes soutenue par la coalition internationale antijihadiste. «Les gens restent bloqués à l’extérieur du périmètre du camp, car les procédures de contrôle et d’enregistrement prennent du temps», a ajouté Mme Roberts, en évoquant les conditions de vie très précaires compte tenu de la chaleur, du manque d’eau et de tentes.

Niger : 44 migrants dont des bébés retrouvés morts dans le désert

Au moins 44 migrants, parmi lesquels des bébés, ont été retrouvés morts en plein désert dans la région d’Agadez, dans le nord du Niger, alors qu’ils tentaient de se rendre en Libye voisine, puis probablement en Europe, ont annoncé hier des sources locale et humanitaire. «Le nombre de migrants morts dans le désert pour l’instant est de 44», a déclaré le maire d’Agadez, Rhissa Feltou, sans préciser les circonstances du drame. La Croix-Rouge, dont une équipe est sur le terrain pour «récolter des informations précises, a aussi fait état d’au moins 44 migrants morts». Selon une source sécuritaire, «ces migrants subsahariens, dont des bébés et des femmes, sont morts de soif car leur véhicule est tombé en panne».

RDC : Des ONG réclament une enquête internationale sur le Kasaï

Plusieurs ONG congolaises et internationales ont appelé hier le Conseil des droits de l’homme de l’ONU à lancer une enquête internationale sur les violences meurtrières commises depuis septembre au Kasaï, dans le centre de la République démocratique du Congo. «Le Conseil des droits de l’homme des Nations unies devrait d’urgence établir une commission d’enquête sur la situation dans la région centrale du Kasaï», écrivent dans un communiqué plus de deux cents organisations, dont Human Rights Watch et la Fédération internationale des droits de l’homme. «Les violences dans la région du Kasaï ont causé d’immenses souffrances, les autorités congolaises se montrant incapables ou peu désireuses d’arrêter le carnage ou de faire en sorte que les responsables des abus rendent des comptes», ajoute le document. «Une enquête internationale indépendante est nécessaire pour documenter les abus, identifier les responsables et aider à garantir la justice pour les victimes».

Yémen : Un pétrolier attaqué

Un pétrolier battant pavillon des îles Marshall a subi une attaque à la roquette alors qu’il traversait le détroit stratégique de Bab Al Mandeb qui sépare le Yémen de la Corne de l’Afrique, a annoncé hier la coalition arabe qui intervient au Yémen. Trois roquettes antichar ont été tirées sur le pétrolier à partir d’une embarcation mercredi matin, a précisé, dans un communiqué, la coalition conduite par l’Arabie Saoudite qui appuie militairement le gouvernement yéménite face aux rebelles chiites Houthis. «Aucun membre de l’équipage n’a été touché», a précisé la coalition dans son communiqué publié par l’agence officielle SPA. Le pétrolier a poursuivi sa route en mer Rouge, selon la même source. La coalition a annoncé l’ouverture d’une enquête pour identifier les auteurs de l’attaque.