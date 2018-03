Réagissez

Zimbabwe : Le principal parti d’opposition a désigné son candidat pour la présidentielle

Le président en exercice du principal parti d’opposition du Zimbabwe, Nelson Chamisa, a été investi hier candidat à l’élection présidentielle prévue cette année, la première depuis la fin des trente-sept ans de règne de Robert Mugabe. «Le Conseil national du parti a confirmé Me Nelson Chamisa comme son véritable chef et candidat à l’élection présidentielle de 2018 », a annoncé un porte-parole du Mouvement pour un changement démocratique (MDC), Luke Tamborinyoka. Cette décision, annoncée à l’issue d’une réunion de six heures de la direction du MDC à Harare, tranche, au moins provisoirement, les rivalités qui agitent le parti depuis la mort le mois dernier de son chef historique, Morgan Tsvangirai.

Londres : Rencontre Tusk-May

A la veille de prononcer un discours sur les futures relations du Royaume-Uni avec l’Union européenne, qu’elle souhaite « les plus souples possibles », la Première ministre britannique a rencontré hier le président du Conseil européen Donald Tusk. A cet effet, Londres affirme vouloir quitter le marché unique et l’union douanière. Dans le même contexte, Theresa May veut négocier un accord qui réduirait autant que possible les droits de douane et les démarches administratives, et souhaite un accès « sans friction au marché unique ».

Russie : Poutine vante les nouvelles armes «invincibles» face aux Etats-Unis

Vladimir Poutine a vanté hier les nouvelles armes « invincibles », hypersoniques ou sous-marines, développées par la Russie face aux nouvelles menaces posées par les Etats-Unis, semblant lancer une nouvelle course aux armements avec Washington. L’adresse annuelle du président russe devant le Parlement devait poser les bases, surtout économiques et sociales, de ses priorités à deux semaines d’une présidentielle qu’il est sûr de remporter faute d’opposition réelle et qui doit l’emmener aux commandes du pays jusqu’en 2024.

France : Marine Le Pen inculpée pour des photos d’exactions de l’EI

La présidente du parti français d’extrême droite Front national, Marine Le Pen, a été inculpée hier pour la diffusion en décembre 2015 de photos d’exactions du groupe jihadiste Etat islamique sur Twitter. Mme Le Pen a été inculpée pour « diffusion d’images violentes », a indiqué à l’AFP le parquet de Nanterre, dans la banlieue de Paris. D’autre part, il est important de rappeler, qu’en janvier, le député apparenté FN Gilbert Collard avait déjà été inculpé pour le même motif.

USA : Des sénateurs veulent un vote sur l’engagement américain au Yémen

Des sénateurs américains ont proposé mercredi une mesure cherchant à mettre fin au soutien à la coalition menée par l’Arabie saoudite au Yémen, rare tentative de forcer un vote au Congrès sur une opposition à la Maison Blanche en matière d’intervention militaire. Cette mesure permettrait de forcer pour la première fois au Sénat la tenue d’un vote sur le « retrait des forces armées américaines d’une guerre non autorisée », ont expliqué dans un communiqué les sénateurs indépendants.