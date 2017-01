Réagissez

C ause sahraouie

Echec répété en 2016 des manœuvres de l'occupant marocain

La cause sahraouie a enregistré nombre de victoires en 2016 sur les plans diplomatique, politique et juridique, faisant échec aux manœuvres orchestrées par l'occupant marocain qui poursuit, vainement, ses actions contre le peuple sahraoui en vue de légaliser la spoliation d'un territoir appartenant à un peuple jouissant de tous les fondements nécessaires pour un Etat. Ces réalisations «historiques» du peuple sahraoui ont été obtenues grâce à la poursuite d'une lutte, depuis plus de 40 ans, pour l'indépendance et l'autodétermination conformément à la légalité internationale. A cela s'ajoute l'appui international aussi bien institutionnel qu'associatif qui s'incarne à travers notamment la position du Secrétariat général des Nations unies, les décisions de la justice européenne et le soutien indéfectible de l'Union africaine (UA) en faveur du peuple sahraoui, dont le seul représentant légitime en l'occurrence le Front Polisario. La justesse du combat du peuple sahraoui s'est, en outre, traduite notamment par le dernier camouflet essuyé par Rabat, suite à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE).

Irak

Les forces irakiennes ont repris plus de 60% de l'est de Mossoul

Les forces irakiennes ont repris environ les deux-tiers de l'est de Mossoul aux éléments terroristes du groupe "Etat islamique" (EI/Daech) depuis le début de leur offensive le 17 octobre, a indiqué dimanche un chef d'une force d'élite. "A l'est de Mossoul (...) plus de 60%" des secteurs ont été repris aux terroristes, a indiqué le général Abdelwahab al-Saadi, l'un des chefs des forces d'élite du contre-terrorisme (CTS), à son QG de Basakhra, au sud-est de la deuxième ville d'Irak. Le CTS est le fer de lance de l'offensive des forces irakiennes lancée le 17 octobre pour reprendre Mossoul. Ses soldats à la discipline de fer et surentraînés ont été les premiers à entrer dans la ville début novembre, infligeant un revers de taille à l'EI qui occupe la métropole depuis juin 2014.