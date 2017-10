Réagissez

Syrie

Les troupes des Forces aérospatiales russes sont parvenues, du 19 au 29 septembre, à tuer 2359 terroristes en Syrie, a indiqué le ministère russe de la Défense hier. «Environ 2700 terroristes ont en outre été blessés», a ajouté le ministère, précisant que «parmi les terroristes éliminés, figurent notamment 16 commandants de différents niveaux». «67 bastions, 27 chars, 21 systèmes de lance-roquettes, 149 véhicules tout-terrain avec des mitrailleuses lourdes, 17 véhicules-suicide et 51 dépôts de munitions ont été détruits», a précisé le ministère. A ce stade, note le ministère, les troupes gouvernementales syriennes soutenues par les Forces russes sont en train de terminer une opération militaire à Deir Ezzor visant à encercler et à détruire un grand groupe de plus de 1500 terroristes de l’EI.



Somalie

La Turquie a inauguré hier en Somalie le plus important centre d’entraînement militaire étranger de ce pays de la Corne de l’Afrique, destiné à la formation des forces somaliennes qui devront à terme assurer seules la sécurité de ce pays miné par les attaques des shebab. Les fragiles gouvernements et institutions somaliennes, dont l’armée nationale, sont soutenus à bout de bras par la communauté internationale, avec notamment le déploiement des 22 000 hommes de la force de l’Union africaine en Somalie (Amisom), et l’appui de puissances, comme les Etats-Unis. Le retrait progressif de l’Amisom est prévu à partir d’octobre 2018, alors que de nombreux doutes subsistent sur la capacité de l’armée somalienne à faire face, seule, aux islamistes shebab affiliés à Al Qaîda.



Corée du Nord

Les Etats-Unis ont des «canaux de communication» avec la Corée du Nord et «sondent» la volonté du gouvernement des discussions sur son programme nucléaire, a déclaré, hier à Pékin, le secrétaire d’Etat américain, Rex Tillerson. «Nous posons des questions. Nous avons nos lignes de communication avec Pyongyang, nous ne sommes pas dans le noir complet, nous avons deux, trois canaux de communication ouverts», a assuré M. Tillerson devant des journalistes. «Nous sondons (le gouvernement nord-coréen), donc restez attentifs», a-t-il ajouté. Le secrétaire d’Etat américain, Rex Tillerson, est arrivé hier à Pékin, où il doit s’entretenir de la crise nucléaire nord-coréenne avec le président Xi Jinping, à l’heure où Washington applaudit les sanctions accrues de la Chine contre Pyongyang.



Mauritanie

Une conférence de presse sur la situation des droits de l’homme en Mauritanie, qui devait se tenir hier à Dakar, a été «empêchée» par les autorités sénégalaises, ont dénoncé les ONG organisatrices, dont Amnesty International. La conférence de presse devait évoquer la «grave crise politique et sociale en Mauritanie» et les «maux dont souffre le pays», parmi lesquels «l’esclavage, le racisme, la corruption généralisée et la répression brutale», affirme un communiqué signé par Amnesty, l’ONG anti-esclavagiste en Mauritanie, Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste (IRA), ou encore la Ligue sénégalaise des droits de l’homme.