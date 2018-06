Réagissez

Palestine : «Seule la fin de l’occupation israélienne permettra le retour de la paix»

Le secrétaire général du comité exécutif de l’Organisation de libération de la Palestine, Saeb Erikat, a affirmé hier que la paix sera restaurée en Palestine par la fin de l’occupation israélienne, la concrétisation de l’indépendance de l’Etat palestinien sur les frontières de 1967 ayant pour capitale Al Qods et le règlement de toutes les questions relatives au statut final, dont les réfugiés et les prisonniers, conformément aux résolutions des Nations unies. La déclaration du responsable palestinien intervient lors de sa rencontre à Ramallah avec le secrétaire d’Etat britannique chargé du Proche-Orient, Alistair Burt, accompagné à l’occasion par une délégation de l’institution juive-américaine J Street, et également d’une délégation parlementaire du parti libéral allemand.

Réfugiés syriens : L’ONU lance un appel urgent aux donateurs à tenir leurs promesses d’aide

L’ONU a lancé hier un appel «urgent» aux donateurs internationaux s’étant engagés à participer à son programme d’aide aux 5 millions de réfugiés syriens vivant dans les pays voisins, déplorant qu’elle n’ait reçu qu’un cinquième des financements demandés. Selon Amine Awad, directeur du département Moyen-Orient/Afrique du Nord à l’agence de l’ONU pour les réfugiés (HCR), l’organisation avait demandé en avril dernier 5,6 milliards de dollars pour 2018 afin de prendre en charge les besoins des réfugiés syriens. «Nous sommes en mai et nous n’avons que 20% de cette somme», a-t-il déploré lors d’une conférence de presse à Amman, en Jordanie.

Italie : Nouvelles tractations pour former un gouvernement

De nouvelles tractations sont engagées en Italie entre les différentes forces politiques du pays, avec l’accord du président de la République, pour constituer un gouvernement d’union afin de dépasser l’impasse politique actuelle. Le président du Conseil désigné, Carlo Cottarelli, chargé de former un gouvernement de transition en vue de gérer les affaires courantes avant de nouvelles élections, a décidé, avec l’accord du chef de l’Etat, le gel de la formation de son équipe pour donner une chance aux tractations menées actuellement entre les différentes forces politiques du pays d’aboutir.

Danemark : Le voile intégral interdit dans l’espace public

Le Parlement danois a adopté hier une loi interdisant le port du voile intégral islamique (burqa ou niqab) dans l’espace public, suivant ainsi d’autres pays européens, comme la France ou la Belgique. «Toute personne qui, dans des lieux publics, porte un vêtement qui lui cache le visage est passible d’amende», dispose le texte qui a été adopté par 75 voix contre 30. A partir du 1er août, date d’entrée en vigueur de la nouvelle législation, toute infraction sera passable d’une amende de 1000 couronnes danoises (134 euros)