Bras de fer islamistes-syndicalistes à la tête de l’Etat

Les islamistes d’Ennahdha continuent à refuser le départ du chef du gouvernement, Youssef Chahed, issu de Nidaa Tounes. Rached Ghannouchi s’est opposé à un remaniement profond de l’équipe au pouvoir, à 15 mois des élections générales de 2019, pour leur laisser l’opportunité de réaliser ce qu’ils n’ont pas encore accompli.

L’attachement des islamistes d’Ennahdha au maintien de Youssef Chahed à la Kasbah cache leur intention de faire assumer l’échec de la gouvernance à Nidaa Tounes, le parti qui cumule les trois présidences entre ses mains. Rached Ghannouchi a refusé de présenter l’éviction de Youssef Chahed sur un plateau au président Béji Caïd Essebsi, via les recommandations des experts de l’accord de Carthage II, qui se sont réunis pendant trois mois.

Si ladite proposition avait été retenue, BCE aurait entamé les procédures pour changer le locataire de la Kasbah en disant qu’il ne faisait qu’appliquer les termes du consensus obtenu au sein de la coalition gouvernante, sans se mouiller, lui-même, en tant que président de la République. Faute de ce consensus, il s’agit maintenant de trancher la question, sur la table, au sein de la commission supérieure de l’accord de Carthage.

Tout compte fait, la réunion des signataires de l’accord de Carthage devient le principal centre de décision politique en Tunisie. C’est à son niveau que s’est joué le sort de Habib Essid, en juin-juillet 2016. Bis aujourd’hui avec, comme enjeu, la tête de Youssef Chahed, celui que ces mêmes signataires avaient désigné il y a moins de deux ans.

Il semble toutefois que tous les signataires ne sont plus sur la même longueur d’onde. Les représentants de la centrale patronale, Utica, de l’Union des agriculteurs (UTAP), ainsi que les partis Ennahdha, Al Moubadara et Al Massar, ont, jusqu’à maintenant, refusé la mise à l’écart de Youssef Chahed.

Centre de décision

Seuls les représentants de la centrale ouvrière, l’UGTT, de l’Union des femmes (UNFT), ainsi que des partis Nidaa Tounes et l’UPL ont demandé le départ de Chahed. Ils sont certes cinq «non» pour quatre «oui», mais, «cela ne veut rien dire. Ce n’est que le ballon d’essai qui a foiré, les opposants à Chahed vont revenir à la charge», selon le député Ghazi Chaouachi, du bloc démocratique, lui-même opposé à Chahed, à partir d’une autre vision.

Majoul, Ezzar, Ghannouchi, Morjane et Taieb ont refusé de se faire traîner par le nez par Nidaa Tounes et l’UGTT. Ils ont dit non lors des discussions des experts, et maintenu leur niet pendant la réunion d’avant-hier de la commission supérieure de l’accord de Carthage, sous la présidence de Béji Caïd Essebsi, là où toute prise de position est supposée se faire à l’unanimité.

C’est donc cette opposition qui a poussé le président de la République à laisser la séance ouverte jusqu’à demain, lundi 28 mai, histoire de poursuivre les concertations. Pourtant, Béji Caïd Essebsi avait dit, au début de la même réunion, qu’elle serait la dernière. Ledit report a été décidé pour laisser le soin à l’UGTT de tenir sa commission administrative.

Son secrétaire général, Noureddine Taboubi, s’est dit dans l’impossibilité de signer l’accord de Carthage II sans l’approbation explicite de la direction de la centrale. L’UGTT risque de menacer de quitter la plateforme de l’accord de Carthage si sa requête de remaniement profond du gouvernement n’est pas acceptée. L’UGTT demande le départ de Youssef Chahed. Il ne faut pas oublier que la centrale syndicale dispose d’un «droit de veto», tout comme le président de la République, Ennahdha et l’Utica.

Difficultés

Le clan opposé à Chahed n’a donc pas réussi à imposer son avis au sein des signataires de l’accord de Carthage, malgré l’unanimité du constat de l’échec du gouvernement. «L’échec de l’actuelle équipe ne veut nullement dire qu’un profond changement amènerait les améliorations escomptées», souligne l’universitaire Slim Laghmani, qui met l’accent sur les bâtons mis par les partis politiques dans les roues des gouvernements Essid et Chahed. «Les partis de la coalition gouvernementale, notamment Nidaa Tounes et Ennahdha, n’ont jamais assuré de soutien politique au gouvernement.

Leurs représentants critiquent continuellement les actions des équipes d’Essid et de Chahed comme les partis de l’opposition, pour préserver leur soi-disant popularité», poursuit l’universitaire. L’autre difficulté qui n’échappe pas au président de la République, c’est le suppléant qu’il va nommer pour relayer Youssef Chahed.

Vu les chances minimes de voir le gouvernement réussir et les données complexes de la majorité au pouvoir, les postulants sérieux au poste de chef de gouvernement ne se comptent pas par milliers, même si les partis politiques arrivent à s’entendre sur la feuille de route Carthage II et la signer.