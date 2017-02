Brahim Ghali : L'annonce par le Maroc de faire reculer ses troupes d'Al Guergarat est une manoeuvre

Réagissez

Le président sahraoui Brahim Ghali

Le président sahraoui, secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali a estimé que l'annonce par le Maroc de faire reculer ses troupes d'Al Guergarat relevait d'une manoeuvre et une diversion, affirmant que l'occupant marocain devait assumer les conséquences de ses pratiques coloniales qui risquent de compromettre le cessez le feu.



Le président sahraoui qui présidait l'ouverture des festivités marquant le 41e anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), a estimé que l'annonce par le Maroc de faire reculer de quelques centaines de mètres, ses troupes d'Al Guergarat relevait d'une violation du statut même de ce territoire et de l'accord de cessez-le-feu conclu depuis 1991 dans le cadre du plan règlement ONU-Afrique.



Pour M. Ghali, la situation actuelle et tout ce qui en découle est de la responsabilité du seul Maroc du fait de ses pratiques colonialistes qui mettent en péril non seulement le cessez-le-feu mais aussi la paix, la sécurité et la stabilité dans toute la région.



Le SG du Polisario a demandé au secrétaire général de l'ONU et au conseil de sécurité d'adopter des mesures concrètes et directes pour mettre fin aux violations marocaines au droit international pour accélérer une solution démocratique juste et durable par le parachèvement du plan de règlement Onu-Afrique de 1991 devant aboutir à la tenue d'un référendum d'autodétermination en faveur du peuple sahraoui.

