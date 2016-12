Boko Haram vit-il ses dernières heures ?

Réagissez

L’armée nigériane mène depuis plusieurs mois des opérations dans la forêt de Sambisa, qui s’étend sur quelque 1300 km2 dans l’Etat de Borno, où des éléments du groupe terroriste Boko Haram ont trouvé refuge après des revers militaires.

Le président nigérian, Muhammadu Buhari, a déclaré, hier, que son armée avait «écrasé» Boko Haram dans la forêt de Sambisa, l’un des derniers bastions du groupe terroriste affilié à Daech dans le nord-est du pays. «Je suis ravi et très fier des braves soldats de l’armée nigériane, après avoir appris la nouvelle tant attendue et gratifiante de l’écrasement final des terroristes de Boko Haram dans leur dernière enclave dans la forêt de Sambisa», a affirmé M. Buhari dans un communiqué. Le chef de l’Etat a salué «la détermination» des troupes nigérianes «qui ont finalement pénétré et écrasé ce qu’il restait des insurgés de Boko Haram au Camp zéro, situé au cœur de la forêt de Sambisa».

L’armée nigériane mène depuis plusieurs mois des opérations dans cette forêt de quelque 1300 km2, située dans l’Etat de Borno, où des éléments du groupe terroriste ont trouvé refuge après des revers militaires. Mercredi dernier, l’armée avait affirmé avoir libéré 1880 civils des mains de Boko Haram et capturé plus de 500 combattants au cours de la semaine écoulée dans la forêt de Sambisa. Les violences du mouvement et sa répression ont fait plus de 20 000 morts et 2,6 millions de déplacés dans le nord-est du Nigeria. L’annonce du président Buhari intervient au lendemain du 4e séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique, organisé la semaine dernière par l’Algérie.

Le commissaire à la paix et à la sécurité de l’Union africaine, Ismaïl Chergui, a évoqué au cours de l’événement sa crainte de voir les éléments des groupes terroristes originaires d’Afrique, impliqués dans les conflits syrien, irakien et yéménite, revenir chez eux une fois la guerre terminée. Aussi a-t-il souligné l’importance et l’urgence de se préparer à une telle éventualité. «Il est possible que les terroristes prennent la direction de l’Afrique et de l’Europe. C’est une hypothèse sur laquelle nous devons travailler», a soutenu M. Chergui. Selon une étude réalisée en janvier 2015 par le Centre international des études de la radicalisation (ICSR), la Tunisie compte le plus de ressortissants dans les rangs de Daech, avec 3000 Tunisiens. En Afrique, le deuxième plus gros pourvoyeur de combattants est le Maroc avec 1500 personnes.

Les craintes de «Monsieur sécurité» au sein de l’UA semblent justifiées par le fait que la propagande de l’organisation terroriste autoproclamée Etat islamique (EI) cible de plus en plus l’Afrique, où elle compte déjà de nombreux sous-traitants. Le plus connu de ces sous-traitants est justement Boko Haram. L’EI se sert déjà de la Libye comme base pour étendre sa toile au niveau continental. Dans sa dernière vidéo, diffusée en Libye, l’EI met en scène cinq terroristes africains : Malien, Ghanéen, Nigérien, Sénégalais et un kamikaze dont la nationalité est inconnue. L’EI est actuellement dans une logique de concurrence avec Al Qaîda.