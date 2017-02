Réagissez

Le Parlement allemand est en passe d’adopter un projet de loi controversé visant à accélérer les expulsions des demandeurs d’asile déboutés, alors qu’une polémique enfle déjà dans le pays concernant les renvois d’Afghans vers leur pays en guerre.

Les mesures du gouvernement d’Angela Merkel, qui devront être encore approuvées par le Parlement, ont fait l’objet d’un accord préalable de principe, il y a deux semaines, entre les Etats régionaux, responsables dans le pays de la mise en œuvre des expulsions, et du gouvernement fédéral. Selon les spécialistes, la chancelière Merkel cherche, à l’approche des élections, à faire preuve de fermeté, car elle reste très critiquée, jusque dans son camp conservateur, pour avoir ouvert la porte à plus d’un million de migrants en 2015 et 2016.

Le texte du projet de loi prévoit d’accélérer et de faciliter les renvois des demandeurs d’asile déboutés, à l’image de l’auteur de l’attentat terroriste au camion-bélier du 19 décembre à Berlin (12 morts). Par ailleurs, les autorités allemandes veulent faire passer de quatre à dix jours la durée de détention de migrants déboutés et considérés par la police comme potentiellement dangereux, dans l’attente de leur renvoi dans leur pays.

Les demandeurs d’asile qui mentiront sur leur identité ou enfreindront la loi feront face à des sanctions plus sévères, comme le port d’un bracelet électronique pour surveiller leurs allées et venues. Il sera désormais possible, si le Bundestag venait à valider le projet de loi, pour les autorités d’accéder aux données contenues dans les téléphones portables des demandeurs d’asile en cas de doutes sur leur identité. Dans ce contexte, une controverse a éclaté au sujet des expulsions de plus en plus nombreuses des demandeurs d’asile afghans. En ce sens, cinq Lander (Etats régionaux) sur 16 ont décidé de les suspendre en arguant du danger persistant dans leur pays.