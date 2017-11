Ben Salmane fait trembler le Moyen-Orient

Réagissez

En une semaine, le prince héritier a mené une purge politique comme le pays n’en avait jamais connue, menacé Téhéran avec le soutien des Israéliens et des Américains et instrumentalisé le Liban. Ce qui se joue aujourd’hui au Moyen-Orient, c’est la succession du roi Salmane et l’avenir de l’Iran. Décryptage

Quel est le sens des arrestations menées en Arabie saoudite ?

Officiellement, les arrestations menées samedi ont suivi de quelques heures la création d’une commission anticorruption dirigée par le prince héritier Mohammed Ben Salmane. L’opération a d’ailleurs été présentée comme une opération anticorruption, le ministère de l’Information indiquant que les comptes bancaires des personnes arrêtées allaient être gelés et que les «biens résultant de la corruption» allaient être «restitués à l’Etat». Mais les experts sont d’accord pour dire que cette purge vise surtout à étouffer les voix qui critiquent la politique ou s’opposent à la prise de pouvoir de Mohammed Ben Salmane, à qui son père, âgé de 81 ans, devrait bientôt céder le trône.

Ce n’est d’ailleurs pas la première opération de ce genre : en septembre dernier, des religieux influents et des intellectuels critiques avaient aussi été arrêtés. En juin, le prince héritier avait écarté son cousin, le prince Mohammed Ben Nayef, un temps pressenti comme le successeur du roi. «Alors que les médias saoudiens présentent ces mesures comme une campagne contre la corruption, les arrestations massives suggèrent qu’elles relèvent davantage d’une lutte pour le pouvoir», a déclaré Sarah Leah Whitson, directrice Moyen-Orient chez Human Rights Watch.

Quel lien faire avec l’Iran ou la démission de Hariri ?

Les événements dans la région sont, de manière globale, à mettre en lien avec l’ascension de Mohammed Ben Salmane qui a déjà exposé sa vision du royaume, les réformes qu’il compte entreprendre et sa fermeté vis-à-vis de l’Iran. Lundi, l’Arabie Saoudite a averti l’Iran qu’elle ne tolèrerait aucune atteinte à sa sécurité nationale, provoquant une surenchère de petites phrases avec son voisin. MBS a directement accusé l’Iran d’être impliqué dans la fourniture de missiles aux rebelles houthis du Yémen. Elle l’a aussi accusé de fournir des équipements militaires clandestinement aux rebelles houthis et la coalition qu’elle dirige au Yémen a dit, lundi, qu’elle se réservait le droit de répondre à l’Iran «de manière appropriée et au moment opportun».

De même si la présence de Hariri (pro-saoudien) à la tête du gouvernement libanais marquait un équilibre des rapports de force entre Arabie Saoudite et Iran, son départ et la fin du gouvernement d’union nationale laissent penser que Riyad va adopter une attitude encore plus ferme à l’égard de Téhéran.

A-t-il les moyens de sa politique ?

L’Arabie Saoudite, qui est en difficulté financière et cherche à sortir de sa dépendance aux hydrocarbures, veut se réformer, selon Mohammed Ben Salmane, notamment en s’ouvrant et en promouvant un «islam modéré» pour attirer les investisseurs. Certains experts disent déjà que la monarchie saoudienne est trop centralisée pour qu’un projet tel que Vision 2030 (basé sur la diversification) puisse réussir.

La force de Mohammed Ben Salmane, pour le moment, ce sont ses soutiens politiques : celui de Trump. «J’ai entière confiance en le roi Salmane et le prince héritier d’Arabie Saoudite, ils savent exactement ce qu’ils font», a tweeté, lundi, Donald Trump en réaction aux arrestations, mais aussi celui d’Israël.

Lundi, le ministère israélien des Affaires étrangères a envoyé un télégramme urgent à tous les diplomates pour leur demander d’afficher une ligne pro-saoudienne concernant la démission de Hariri. Certains analystes du Moyen-Orient relèvent d’ailleurs le risque pour le Liban, où les deux poids lourds soutiennent des camps opposés, comme au Yémen. Barbara Slavin, du groupe de réflexion Atlantic Council, a affirmé à l’AFP qu’il existe «un vrai risque d’une nouvelle guerre du Liban».