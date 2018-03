Réagissez

Des témoignages ont fait état d'une explosion près de l'état-major des armées burkinabè et de l'Institut français. Des photos postées par des habitants sur Twitter montraient également d'épaisses colonnes de fumée noire s'élevant de plusieurs bâtiments, dont celui de l'état-major des forces armées burkinabè.

Un commando terroriste présumé, composé de plusieurs éléments, a attaqué hier matin l'état-major général des armées burkinabè et l'ambassade de France à Ouagadougou, provoquant un véritable bain de sang. Une trentaine de personnes a été tuée dans le raid contre l'état-major général des armées burkinabè.

L’information qui a circulé comme une traînée de poudre, a été confirmée très tôt par le gouvernement burkinabè. La même source a évoqué aussi la neutralisation de six assaillants. «Les attaques qui ont visé vendredi l'ambassade de France à Ouagadougou et l'état-major général des armées burkinabè ont un relent terroriste très fort», a déclaré le ministre de l'Information, Remis Fulgance Dandjinou, à la télévision d'Etat, RTB.

«Quatre assaillants ont été neutralisés» à l'ambassade de France où la «situation» a été «maîtrisée», a indiqué la même source, ajoutant qu’à l'état-major, «il y a eu une attaque à l'explosif qui a détruit un pan» du bâtiment et fait des victimes. «Deux assaillants ont été neutralisés par la suite», a précisé en outre Remis Fulgance Dandjinou.

L’attaque a été repoussée par l’armée burkinabè et des éléments des troupes spéciales françaises stationnées dans le pays. Les médias burkinabè avaient rapporté auparavant que des attaques avaient eu lieu autour de l'ambassade de France et de l'Institut français, situés tous deux au centre-ville de Ouagadougou.

«Attaque en cours à l'ambassade de France et à l'Institut français. Restez confinés là où vous êtes», avait conseillé aussitôt l'ambassade de France sur sa page Facebook. Selon une source à l'intérieur de l'ambassade de France citée par l’AFP, cinq hommes armés auraient essayé d'entrer dans l'ambassade sans y parvenir. Ils ont alors tiré sur l'ambassade avant d'entrer dans le bâtiment de l'état-major des forces armées burkinabè.

Le parquet de Paris a ouvert hier une enquête pour tentative d'assassinats terroriste. «Une enquête de flagrance a été ouverte pour tentative d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroriste et criminelle», a précisé le parquet, compétent, car l'attaque a visé des ressortissants et des intérêts français.

Ouagadougou a été, ces dernières années, à plusieurs reprises la cible d'attaques terroristes ayant visé principalement ses quartiers huppés. Les attaques de groupes terroristes contre des représentants de l'Etat (gendarmeries, écoles, notamment) sont cependant régulières aussi à la frontière avec le Mali. Rien que depuis 2015, les attaques terroristes dans le nord du Burkina Faso ont fait 133 morts en 80 attaques, selon un bilan officiel.

Le 13 août dernier, deux assaillants avaient ouvert le feu sur un café-restaurant hallal, le Aziz Istanbul, situé sur la principale avenue de la capitale, faisant 19 morts et 21 blessés. L'attaque n'a pas été revendiquée. Le 15 janvier 2016, 30 personnes, dont six Canadiens et cinq Européens, avaient été tuées lors d'un raid terroriste contre l'hôtel Le Splendid et le restaurant Cappuccino dans le centre de Ouagadougou. L'attaque avait été revendiquée par un groupe satellite d’Aqmi.