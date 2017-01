Réagissez

Le ministère bahreïni de l’Intérieur a déclaré hier qu’un bâtiment municipal a été incendié intentionnellement dans la nuit de dimanche à hier, alors que Bahreïn est en proie à des manifestations et des violences après l’exécution de trois chiites la veille, rapporte l’AFP.

«La défense civile a réussi à maîtriser un incendie dans le bâtiment de la municipalité de (la province de) Chamalia, à Aali», localité située au sud de a capitale Manama, a indiqué le ministère sur son compte Twitter. «Selon les premières informations, l’incendie est intentionnel et les services spécialisés sont en train de prendre les mesures nécessaires», a ajouté le ministère. L’annonce de l’exécution de trois Bahreinis chiites accusés du meurtre de trois policiers a provoqué des manifestations, parfois violentes, dans des villages chiites.

Les trois hommes passés par les armes avaient été condamnés pour un attentat à la bombe, le 3 mars 2014, qui a coûté la vie à trois policiers et blessé 13 autres. Les grandes agences de presse internationales ne sont pas autorisées à couvrir Bahreïn de manière indépendante.

Les exécutions ont suscité l’indignation de nombreuses organisations de défense des droits de l’homme et les critiques de Londres et de l’Union européenne (UE). L’Iran, accusé par Manama de soutenir les manifestants chiites, a condamné ces exécutions.

La semaine dernière, la cour de cassation a confirmé trois condamnations à mort et sept peines de prison à vie à l’encontre des membres d’un groupe «terroriste», reconnus coupables du meurtre des trois policiers dont un Emirati en 2014. C’était la première fois qu’un membre des forces de sécurité d’un autre pays du Golfe était tué à Bahreïn, où des militaires et des policiers d’Etats voisins s’étaient déployés en 2011 pour aider la dynastie des Al Khalifa à réprimer la contestation déclenchée par la majorité chiite dans la foulée des révoltes arabes de 2011.

Bien avant les révoltes arabes de 2011, le peuple bahreini a revendiqué son droit à la liberté et à la justice sociale.

L’émirat vit dans la contestation populaire depuis son indépendance, en 1971. Ces révoltes sont réprimées par la dynastie Al Khalifa, soutenue par les forces répressives des autres monarchies du Golfe pour laminer toute velléité contagieuse de la contestation de l’ordre établi au sein de leur propre pays. Le royaume wahhabite est relié au Bahreïn par un pont-digue. Achevé au milieu des années 1980, il permet à l’Arabie Saoudite d’acheminer ses forces vers Manama le plus vite possible en cas de troubles, pour prêter main-forte à la monarchie bahreïnie.

L’Arabie Saoudite a envoyé, en mars 2011, plus de 1000 soldats à Manama. Les Emirats arabes unis y ont dépêché 500 policiers, et le Koweït a mobilisé une unité maritime. Cet arsenal fait partie des forces communes d’intervention du «Bouclier de la Péninsule» regroupant les monarchies du Conseil de coopération du Golfe (CCG), à savoir l’Arabie Saoudite, le Bahreïn, les Emirats arabes unis, le Koweït, Oman et le Qatar.