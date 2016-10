Réagissez

Au moins 14 membres des forces loyales au gouvernement libyen d’union nationale (GNA) ont trouvé la mort vendredi lors d’une nouvelle opération contre le dernier secteur tenu par le groupe terroriste autoproclamé Etat islamique (EI/Daech) à Syrte, selon une source médicale.

«La bataille a commencé vendredi à 9h (7h GMT) et le bilan jusqu’ici est de 13 morts et 25 à 30 blessés», a annoncé dans l’après-midi Abdellatif Abdel Ali, un responsable de l’hôpital de campagne installé par les forces de GNA à Syrte. Un combattant blessé par balle est décédé peu après, portant le nombre de morts à 14.

Selon M. Abdel Ali, la plupart des victimes ont été la cible de snipers et ont été touchées à la tête ou à la poitrine. Après une pause jeudi, les combattants pro-GNA ont repris les opérations contre les derniers membres de l’EI retranchés dans un carré d’un kilomètre carré de maisons et immeubles dans le district dit n°3, en bord de mer.

Selon un commandant des forces anti-EI, des avions américains ont bombardé au moins deux maisons où s’étaient retranchés des snipers. «Ces tireurs sont très entraînés et bien équipés. Ils ne capitulent pas malgré les bombardements et le siège que nous leur imposons. Ce sont eux qui nous compliquent la tâche», a expliqué Al Hedi Issa. «Pour préserver les vies de nos jeunes, on préfère avancer lentement.» L’opération de reconquête de Syrte progresse par à-coups depuis son lancement le 12 mai, les forces loyalistes lançant régulièrement de nouvelles offensives entrecoupées de périodes de calme. Les forces pro-GNA, formées notamment par des groupes armés de la ville de Misrata (ouest), ont reconquis la majeure partie de Syrte, ville située à 450 km à l’est de Tripoli et ex-bastion de l’EI en Libye, au prix de combats qui ont fait plus de 550 morts et quelque 3000 blessés dans leurs rangs.

Lors d’une récente opération antiterroriste dans la ville de Syrte, les militaires libyens ont abattu au moins 70 terroristes. Les forces gouvernementales libyennes pourraient très prochainement libérer entièrement la ville.