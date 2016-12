Au moins 13 soldats tués dans un attentat-suicide dans le centre

Réagissez

Au moins 13 soldats turcs ont été tués dans un attentat-suicide qui a visé hier un bus transportant des militaires à Kayseri, dans le centre de la Turquie, rapporte l’AFP. L’opération est attribuée au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). «Tous les éléments désignent pour le moment le PKK», a affirmé le vice-Premier ministre, Numan Kurtulmus, sur la chaîne de télévision NTV, tout en disant «envisager toutes les possibilités».

Dans une déclaration écrite envoyée aux médias, le président Recep Tayyip Erdogan a indiqué que «les attentats terroristes visent, en plus de nos policiers et de nos militaires, nos 79 millions de concitoyens». Il a affirmé que la Turquie est sous le coup d’attaques de toutes les organisations terroristes, «en particulier» le PKK, classé «organisation terroriste» par la Turquie, les Etats-Unis et l’Union européenne (UE). Et d’ajouter : «Nous combattrons sans relâche ces organisations terroristes, dans un esprit de mobilisation nationale.»

L’opération intervient une semaine après le double attentat dans le centre d’Istanbul qui a fait au moins 38 morts. Une voiture piégée a explosé près du stade de Besiktas au passage d’un car de policiers, et un kamikaze s’est fait exploser moins d’une minute plus tard, au milieu d’un groupe de policiers dans un parc voisin. La double attaque est revendiquée par les Faucons de la liberté du Kurdistan (TAK), un groupe radical proche du PKK.

La police a arrêté dans la foulée plus de 560 personnes soupçonnées de liens avec le PKK ou de diffuser sa propagande. Parmi elles, de nombreux membres du Parti démocratique des peuples (HDP, pro-kurde). Le conflit avec les séparatistes kurdes en Turquie a repris l’été dernier après deux ans et demi de trêve.