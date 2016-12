Attentat de Berlin (Allemagne) : Un suspect tunisien recherché

Réagissez

Les autorités allemandes ont confirmé, hier, qu’un nouveau suspect, un Tunisien connu de la police pour ses liens avec le salafisme, était recherché pour son rôle présumé dans l'attaque au camion-bélier de Berlin.

«Il y a un nouveau suspect. On recherche ce suspect», a déclaré le ministre de l’Intérieur, Thomas de Maizière, à la presse, ajoutant qu'«un avis de recherche a été émis à minuit pour l’Allemagne mais aussi pour l'espace Schengen, c'est-à-dire en Europe». M. de Maizière s’exprimait après une réunion d'une commission de la Chambre basse du Parlement qui a été informée de l'état de l'enquête.

Si le ministre a refusé de s'exprimer sur l'identité du suspect, les députés présents à l'audition ont confirmé qu'il s'agit bien d'un Tunisien comme la presse allemande l'affirme. «Il s’agit d’un Tunisien (...) âgé de 21 à 23 ans», a indiqué le député Stephan Meyer, membre de l'aile droite de la famille politique de la chancelière Angela Merkel, précisant que le jeune homme «dispose manifestement de plusieurs identités».

«Manifestement, il s'agit d'un individu classé dangereux que les services de sécurité connaissaient et qui appartenait à la scène islamiste-salafiste», a souligné cet élu. La police l'a identifié grâce à un document d'identité retrouvé dans la cabine du camion qui a tué 12 personnes lundi soir sur un marché de Noël très achalandé au cœur de Berlin.

Un député ayant aussi participé à la réunion au Parlement a dit pour sa part que c'est tout le «porte-monnaie» du suspect qui avait été retrouvé sur place mais que la police ne pouvait pas affirmer que le Tunisien était dans le camion. Selon M. Meyer, l'homme serait «arrivé en Allemagne via l'Italie à l'occasion de la crise des réfugiés» qui a vu quelque 900 000 migrants entrer en Allemagne en 2015 et 300 000 en 2016.

La révélation de l’identité de l’auteur présumé de cet attentat a suscité une polémique entre l’Allemagne et la Tunisie.

Un responsable allemand a accusé, hier, la Tunisie d’avoir retardé l’expulsion du suspect, dont une demande d'asile avait été rejetée en juin, Tunis ayant longtemps prétendu que l'homme n'était pas Tunisien. «En juin 2016, sa demande d’asile a été refusée par l'Office fédéral pour la migration et les réfugiés (...) ; l’homme n’a pas pu être expulsé car il n'avait pas de document d'identité en règle», a expliqué Ralf Jäger, ministre de l'Intérieur de Rhénanie du Nord-Westphalie, dont les services étaient responsables d'organiser l'expulsion.

«La procédure d'établissement d'un document tenant lieu de passeport tunisien, pour permettre son retour dans son pays, a été engagée en août, mais la Tunisie a contesté le fait que cette personne soit l'un de ses ressortissants et les documents nécessaires n'ont pendant longtemps pas été établis», a-t-il poursuivi.