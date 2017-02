Attaque terroriste aux abords du musée du Louvre

Réagissez

Hier matin, l’attaque terroriste au Carrousel du Louvre a remisé le feuilleton politique de l’affaire Fillon au deuxième rang de l’actualité. Un homme a attaqué une patrouille militaire à l’arme blanche au cri d’«Allah Akbar», à proximité du musée du Louvre à Paris, dans le centre commercial de la pyramide inversée, un lieu nommé Jardins du Carrousel.

L’agresseur a été blessé grièvement par le tir d’un soldat. Un des soldats a été blessé au cuir chevelu. Il s’agit d’une agression à «caractère terroriste» selon le Premier ministre français, Bernard Cazeneuve. L’inspection des sacs à dos que portait l’homme n’a rien révélé de suspect, a indiqué le préfet. Le parquet antiterroriste a ouvert une enquête.

Cette nouvelle attaque terroriste vient fragiliser l’activité touristique à Paris, Le Louvre (qui n’a pas été concerné par l’agression), étant le quatrième lieu le plus visité en France. L’an dernier, après les attentats de novembre 2015 à Parsi et celui de Nice le 14 juillet 2016, l’activité touristique avait subi une baisse sensible.