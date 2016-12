Arrestation d'un Marocain soupçonné d'être lié aux attentats de Paris

Réagissez

Un Marocain, membre présumé de l'organisation terroriste autoproclamée Etat islamique (Daech/EI) et suspecté d'appartenir à un groupe proche d'un des coordinateurs des attentats de Paris, a été interpellé en Allemagne, a annoncé hier la justice.

Le suspect, présenté comme Redouane S., 24 ans, a été arrêté mardi dans l'Etat régional de Basse-Saxe (nord) sur la base d'un mandat d'arrêt émis le 13 décembre, a indiqué dans un communiqué le parquet antiterroriste allemand. Il a été placé en détention, selon la même source. L'homme est soupçonné d'avoir appartenu en 2014 et 2015 au groupe terroriste EI et aussi d'avoir fait partie des éléments gravitant autour d'un des coordinateurs des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis qui avaient fait 130 morts revendiqués par l'EI.

Sa tâche au sein de ce groupe aurait été de «sécuriser» entre octobre 2014 et début 2015, en Turquie et en Grèce, des «appartements de couverture» qui ont servi à abriter la préparation d'attentats, indique le parquet allemand dans son communiqué. Redouane S. était également au courant des préparatifs des attentats du 13 novembre, poursuit le parquet fédéral. Le suspect est resté en contact avec ce groupe après son arrivée en Allemagne, en mai 2015, et se tenait prêt à recevoir d'autres instructions. L'EI a commis et revendiqué plusieurs attentats en Europe, dont ceux de Paris en novembre 2015, et de Bruxelles le 22 mars 2016 ayant fait 32 morts.