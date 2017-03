Après Paris et Bruxelles, Londres sous la menace des «soldats solitaires» de l’EI

Réagissez

Comme attendu, le groupe État islamique a revendiqué l’attaque de mercredi. L’assaillant, Khalid Masood était connu des services de sécurité. La police, elle, savait le pays menacé.

«Je pense que quelque part c’était inévitable. Londres reste une capitale européenne, et bien que plus ouverte d’esprit que d’autres, elle participe aussi à des opérations militaires d’ingérence en Irak et en Syrie, ce qui ne fait qu’empirer la situation et les volontés des assaillants.» Contactée par El Watan Week-end, Shirley, community manager à Londres, confie toutefois : «J’avais l’impression que les services de renseignements britanniques étaient au top, alors j’ai tout de même aussi été un peu étonnée.»

Sous le choc, comme de nombreux Londoniens après l’attaque. Mercredi 22 mars, en plein centre de Londres, un homme au volant d’un 4X4 lance son véhicule sur les passants sur le pont de Westminster qui enjambe la Tamise, menant au Parlement et à Big Ben. Peu après la sortie du pont, il emboutit sa voiture sur le bas-côté, puis en sort et court vers les grilles du Parlement, un couteau à la main. Là, il poignarde un policier. La police fait feu au moment où il essaie de s’attaquer à un deuxième policier, il est tué.

Un policier a également trouvé la mort.

Le bilan, revu à la baisse ce jeudi par Scotland Yard (la police britannique), fait état de quatre morts dont l’assaillant. L’attaque a été revendiquée par le groupe État islamique (EI) : «L’auteur de l’attaque est un soldat de l’EI et l’opération a été menée en réponse à l’appel à frapper les pays de la coalition internationale antijihadistes», a affirmé Amaq, l’agence de propagande de l’organisation.

Jeudi, le nom de l’assaillant a également été divulgué. Il s’appelle Khalid Masood, 52 ans. Né dans le Kent (sud-est) de l’Angleterre, il «ne faisait l’objet d’aucune enquête en cours» mais avait été inculpé à plusieurs reprises notamment pour «possession d’armes», a précisé la police.

13 tentatives d’attentats déjoués

L’attaque, qui a aussi fait de nombreux blessés, a réveillé un douloureux souvenir : celui de l’attaque du 7 juillet 2005. Ce jour-là, quatre explosions quasi simultanées avaient fait 56 morts et 700 blessés.

L’attentat avait été revendiqué plus tard par un groupe affilié à al-Qaïda. Mais en 2013, un militaire avait aussi été quasi-décapité dans le sud de la capitale. Le mode opératoire rudimentaire de cette attaque rappelle d’ailleurs nombre d’attaques perpétrées ces dernières années dans plusieurs pays occidentaux : camions-béliers lancés dans la foule à Nice et à Berlin (2016), prêtre égorgé en Normandie (2016) ou voiture projetée sur deux militaires au Québec (2014).

Des tactiques encouragées par le propagandiste de l’EI Abou Mohammed Al-Adnani, tué en août 2016. Il avait appelé en septembre 2014 les «soldats du califat» à tuer des policiers, des militaires ou de simples civils dans les pays de la coalition internationale mobilisée contre le groupe djihadiste en Syrie et en Irak.

Et ce à l’aide de n’importe quelle arme à portée de main.

Les Britanniques se savaient menacés : récemment, les services de sécurité britanniques avaient annoncé avoir «déjoué treize tentatives d’attentats terroristes depuis trois ans». «Une large part» de ces complots ont été l’œuvre de sympathisants du groupe État islamique (EI), avait souligné à l’époque le chef adjoint de la police Mark Rowley.

Il avait aussi insisté : «La menace continuera à planer pendant un moment encore» et les succès militaires contre les combattants de l’EI en Irak et en Syrie «ne vont pas éradiquer cette menace». Depuis août 2014, le Royaume-Uni maintient son niveau d’alerte antiterroriste à «grave» - soit le quatrième sur une échelle de cinq - ce qui signifie qu’une attaque par des militants est considérée comme «hautement probable».

«Un acte de djihad»

Après les attentats de novembre 2015 en France, la police avait annoncé le déploiement de 600 policiers armés supplémentaires à Londres.

Mais en Grande-Bretagne, comme dans d’autres pays européens, «le risque d’attentats à la voiture-bélier est d’autant plus élevé que la loi encadre strictement la possession d’armes à feu et qu’il reste difficile de se procurer des armes automatiques sur le marché noir, ce qui réduit la probabilité d’une fusillade de masse», souligne Otso Iho, expert au Centre international d’analyse du terrorisme Jane (JTIC) à l’AFP.

Les réactions ont été nombreuses parmi les personnalités britanniques, comme la reine Elizabeth II qui a témoigné de «sa plus profonde sympathie à tous ceux qui ont été affectés par l’horrible violence» de l’attentat, ou le plus médiatique Tommy Robinson, ex-dirigeant de l’English Defense League (EDL), une organisation d’extrême-droite, qui, sur les lieux de l’attaque, a affirmé : «C’est l’islam, c’est un acte de djihad. Nous avons 450 anciens combattants de l’EI qui ont été autorisés à revenir dans notre pays.»

Le soir même, le Conseil musulman britannique a aussi tenu à condamner cette attaque : «Le palais de Westminster est le centre de notre démocratie et nous devons tous nous assurer qu’il continuera à servir notre pays et ses habitants avec sécurité».