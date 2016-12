Après la libération de Syrte, les défis de la Libye

Réagissez

Malgré la récupération de Syrte, la menace...

Le groupe terroriste a perdu la ville de Syrte après plusieurs mois de bataille acharnée, mais sa menace et les désunions libyennes restent des défis importants à relever.

Les terroristes du groupe Etat islamique (EI) ont subi un revers majeur avec l’annonce de la reprise totale de leur fief libyen de Syrte qu’ils ont farouchement défendu pendant plus de six mois. La «victoire» à Syrte a été proclamée la semaine écoulée par le Gouvernement libyen d’union nationale (GNA), qui a salué «le retour» de la ville dans le giron de l’Etat. «Nos forces ont repris le contrôle total de Syrte», a précisé à l’AFP Reda Issa, le porte-parole de l’opération militaire.

Elles «ont constaté aujourd’hui un effondrement total» des terroristes, dont des «dizaines» se sont rendus, selon lui. Les derniers d’entre eux sont traqués «maison après maison». «Environ 30 d’entre eux se sont rendus» aux forces libyennes, d’autres qui tentent de fuir sont pourchassés, a ajouté ce porte-parole. L’EI s’était emparé de la ville natale de l’ancien dictateur Mouammar El Gueddafi en juin 2015 et a défendu son fief avec acharnement, utilisant des tactiques de guérilla urbaine, boucliers humains et mines antipersonnel.

La défaite de l’EI à Syrte serait un nouveau coup dur pour le groupe extrémiste qui a connu ces derniers mois une série d’échecs militaires en Irak et en Syrie, où ses combattants sont actuellement attaqués dans leurs fiefs de Mossoul (nord de l’Irak) et de Raqqa (nord de la Syrie). Elle pourrait en revanche renforcer le GNA du Premier ministre, Fayez Al Sarraj, qui peine, depuis son installation fin mars à Tripoli, à asseoir son autorité dans un pays dévasté par les conflits depuis la chute de Mouammar El Gueddafi en 2011.

M. Al Sarraj reste notamment contesté par l’homme fort des autorités parallèles basées dans l’est du pays, le maréchal Khalifa Haftar. Ce dernier s’était rendu à Alger en début de semaine, alors que l’Algérie cherche à parler avec toutes les parties libyennes afin de pousser tout ce beau monde (à part les terroristes) vers une solution politique. Le GNA avait annoncé le 12 mai le début de la bataille de Syrte, ville située sur les bords de la Méditerranée, à 450 km à l’est de Tripoli.

Les premières semaines avaient été prometteuses, les forces avaient repris la majeure partie de cette cité conquise en juin 2015 par l’EI, qui cherchait à s’implanter en Libye pour étendre son influence en Afrique du Nord. Mais les combats sont meurtriers : près de 700 morts et 3000 blessés dans les rangs des forces pro-gouvernementales, composées en partie de miliciens de la ville de Misrata. Le nombre d’éléments de l’EI tués n’est pas connu.

Une longue bataille

La bataille s’est enlisée semaine après semaine, en raison de la prudence adoptée par les forces pro-GNA pour éviter de nouvelles pertes et protéger les civils pris au piège dans la ville, même si leur nombre est très difficile à estimer. Les terroristes de l’EI étaient ces derniers mois acculés dans le petit quartier d’Al Giza Al Bahriya qu’ils ont farouchement défendu en faisant, notamment, exploser des véhicules piégés conduits par des kamikazes. «Le retard de l’assaut final est dû (...) principalement au fait qu’il s’agit de combats de rue très violents et que Daech reste déterminé à défendre ses positions jusqu’aux derniers mètres carrés», avait expliqué M. Issa à l’AFP le mois dernier.

A la demande du GNA, les Etats-Unis avaient débuté en août une campagne de frappes aériennes : plus de 470 ont été effectuées au 1er décembre par des avions, des drones ou des hélicoptères, selon l’armée américaine. Pour rappel, le Pentagone avait lancé le 1er août cette opération pour aider les forces locales à chasser les extrémistes islamistes de cette ville côtière. «En partenariat avec le gouvernement libyen d’union nationale, l’opération a été un succès» et a permis de repousser les terroristes, a indiqué le centre de commandement qui gère la région Afrique.

Drones, navires de combat et avions de chasse ont pilonné les positions du groupe EI à 495 reprises. «Nous sommes fiers d’avoir soutenu cette campagne pour éliminer l’EI de la seule ville qu’il contrôlait en dehors de l’Irak et de la Syrie», a ajouté Peter Cook, porte-parole du Pentagone, précisant que les appareils américains pourraient encore intervenir le cas échéant si le GNA le demandait.

Une victoire, mais...

Cependant, la perte de Syrte ne signifie pas la fin de la présence de l’EI en Libye. «La bataille de Syrte est finie mais la guerre contre le terrorisme en Libye n’est pas encore finie», avait déclaré Fayez Al Sarraj. De son côté, l’envoyé de l’ONU, Martin Kobler, a appelé le peuple libyen à faire preuve de vigilance face au terrorisme. Lors d’une conférence de presse à Tunis, il a déclaré que la reprise de la ville de Syrte «ne signifie pas la fin du terrorisme en Libye, mais elle représente une importante victoire». Car, comme l’analysent certains experts, les défis restent importants.

«Conquérir Syrte et y établir une ‘‘wilaya’’ a été un coup de propagande qui a attiré des combattants de toute l’Afrique du Nord et du Sahel. L’abandonner pourrait représenter un coup d’arrêt, mais tout dépendra de ce qui va se passer en Syrie et en Irak, et de la persistance ou non de territoires échappant à toute autorité en Libye», rappelle à l’AFP Mattia Toaldo, expert au groupe de réflexion European Council on Foreign Relations.

Le même expert a expliqué que «la plupart des dirigeants et des combattants de l’EI sont morts mais certains ont fui depuis le printemps dernier». Pour Claudia Gazzini, analyste au centre de réflexion International Crisis Group (ICG), «on sait que des militants de l’EI sont restés à Benghazi (est) et que des djihadistes ayant quitté Syrte se sont établis dans le sud, comme à Sebha ou la zone dite ‘‘triangle du Salvador’’», où se rejoignent les frontières entre la Libye, l’Algérie et le Niger.

Désunion

L’autre défi reste le processus politique interne. Le secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, s’est dit, la semaine dernière, «profondément préoccupé par la lenteur des progrès accomplis» dans l’application de l’accord politique libyen qui a entraîné une détérioration des conditions de sécurité. Ban Ki-moon a lancé un appel à toutes les parties prenantes libyennes, en particulier celles qui ne participent pas pleinement au processus, pour collaborer avec le conseil de la Présidence afin de régler les questions en suspens.

Des affrontements quasi quotidiens opposent des groupes armés qui se livrent, depuis 2011, à une lutte d’influence, empêchant les gouvernements successifs de rétablir l’ordre dans le pays. Alger prône aussi «la solution politique, le dialogue et la réconciliation nationale» pour le règlement du dossier libyen.

Le ministre des Affaires maghrébines, de l’Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel, avait souligné lors d’une rencontre en octobre avec Martin Kobler que «le peuple libyen était en mesure de résoudre ses problèmes à la faveur d’un véritable dialogue loin de toute ingérence». Par ailleurs, le Haut comité des chefs d’Etat pour la Libye se prépare à se rendre bientôt à Tripoli et à Tobrouk «pour amener les frères libyens à une réunion de réconciliation», a déclaré à la presse Smaïl Chergui, à l’issue du 4e Séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique.

«La date et le lieu de cette réunion seront annoncés incessamment», avait-il indiqué à l’APS, notant que cette prochaine tournée dudit Comité interviendra dans le cadre de la réactivation de cette instance, créée en 2011, lors du Sommet de l’UA à Addis-Abeba. «L’UA n’a cessé d’œuvrer pour dégager une solution politique et non armée à cette crise ayant un impact aussi bien sur la Libye que sur les pays de la région», a indiqué M. Chergui, précisant que cette prochaine tournée a fait l’objet d’une réunion préparatoire le 8 novembre dernier.