La réponse de la Turquie au référendum d’indépendance du Kurdistan irakien aura des volets «sécuritaire » et «économique », a averti hier son Premier ministre Binali Yildirim, pendant que l’armée turque intensifie ses manoeuvres à la frontière. «Les mesures que nous prendrons (...) auront des dimensions diplomatique, politique, économique et sécuritaire», a déclaré B. Yildirim cité par l’AFP pendant un déplacement à Kirsehir (centre). Interrogé sur la présence d’une «opération transfrontalière » parmi les options envisagées, il a répondu que «tout naturellement. Lequel de ces volets entrera en vigueur à quel moment? Ce sera une question de timing en fonction de l’évolution de la situation ».

Confrontée à une sanglante rébellion séparatiste kurde sur son territoire, la Turquie, où vivent environ 15 millions de Kurdes, s’oppose fermement au référendum d’indépendance que le gouvernement régional du Kurdistan irakien a prévu de tenir demain. Ankara a multiplié les avertissements ces derniers jours, et l’armée turque, qui mène jusqu’à mardi des manoeuvres à la frontière avec l’Irak, a annoncé hier dans un communiqué que cet exercice se poursuivait «avec des troupes supplémentaires».

Par ailleurs, le Parlement turc a prolongé d’un an hier le mandat qui permet à l’armée d’intervenir en Irak et en Syrie. La résolution déposée par le gouvernement réclamant une extension de ce mandat pour faire face aux «menaces », citant notamment les «projets séparatistes illégitimes », référence au scrutin des Kurdes d’Irak, a été approuvée lors d’une session parlementaire extraordinaire, a indiqué l’Assemblée nationale turque sur son compte Twitter.

Ankara a développé ces dernières années les relations économiques avec la région kurde du nord de l’Irak et est aujourd’hui la seule porte permettant à Erbil d’exporter son pétrole via un oléoduc débouchant dans le port turc de Ceyhan. Face à la perspective d’un Etat kurde, Ankara multiplie par ailleurs les contacts avec Baghdad et Téhéran, avec qui les relations sont délicates, mais qui s’opposent au référendum kurde. Selon l’agence de presse privée Dogan, le président turc Recep Tayyip Erdogan se rendra mercredi à Téhéran, où il sera précédé de son chef d’état-major.