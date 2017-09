Réagissez

Furieux contre le référendum d’indépendance au Kurdistan irakien qui s’est tenu hier, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a annoncé, entre temps, une prochaine fermeture de la frontière terrestre avec cette région d’Irak et menacé d’en stopper les exportations pétrolières via la Turquie. «Cette semaine, des mesures seront prises.

Les entrées et sorties à la frontière seront fermées», a déclaré le président turc, cité par l’AFP, lors d’un colloque à Istanbul. «Voyons par quels canaux et où» le Kurdistan irakien «vendra son pétrole. Les vannes sont chez nous. Une fois que nous fermons les vannes, ce travail est terminé», a-t-il ajouté en guise de menace d’un arrêt des exportations pétrolières, une mesure susceptible d’asphyxier l’économie du Kurdistan irakien. Et de poursuivre : «Nous prenons toutes les mesures nécessaires au niveau politique, économique et sécuritaire. Il n’y aura pas de compromis.» Quelque 550 des 600 000 barils par jour produits par le Kurdistan irakien sont exportés via un oléoduc débouchant dans le port turc de Ceyhan sur la Méditerranée, dans le sud de la Turquie.

Peu auparavant, le Premier ministre turc, Binali Yildirim, a affirmé que son gouvernement examinait les différentes sanctions possibles en réponse au référendum sur l’indépendance du Kurdistan irakien, tout en écartant une éventuelle action militaire. «Avant qu’il ne soit trop tard, nous prendrons des mesures en ce qui concerne l’espace aérien et la gestion de nos frontières», a-t-il dit, ajoutant que la Turquie considérerait désormais le gouvernement de Baghdad comme son unique interlocuteur légitime et non Erbil.

Le Parlement turc a renouvelé, samedi, pour un an le mandat qui permet à l’armée d’intervenir en Irak et en Syrie et le Premier ministre a assuré qu’Ankara ne «part pas en guerre», mais pourrait mener uniquement «des opérations ciblées contre les éléments terroristes» susceptibles de constituer une menace sécuritaire pour la Turquie. Le référendum «est nul et non avenu. Nous ne reconnaissons pas cette initiative», a déclaré, de son côté hier dans un communiqué, le ministère turc des Affaires étrangères.



Risque d’affrontements

En parallèle, le Parlement irakien a exigé l’envoi de l’armée dans les zones disputées, dont les forces kurdes ont pris le contrôle depuis l’invasion américaine de 2003 et la chute de Saddam Hussein. «Le Parlement exige du commandant en chef de l’armée (le Premier ministre Haïder Al Abadi) de déployer des forces dans toutes les zones contrôlées par la région autonome du Kurdistan (irakien) depuis 2003», selon la résolution votée par le Parlement. Constitutionnellement, le gouvernement est contraint de se conformer à ce vote. Le porte-parole du bureau du Premier ministre, Saad Al Hadithi, a indiqué que «s’il y a des affrontements dans ces zones, la tâche des forces fédérales sera d’appliquer la loi» et «d’assurer la stabilité et la paix». «Notre prochain objectif est Kirkouk et les zones disputées occupées par des gangs armés, des hors-la-loi qui ne répondent pas au commandement de l’armée», a affirmé, à son tour, un des chefs de la brigade Badr, qui fait partie de Hachd Al Chaabi, une force paramilitaire, Karim Al Nouri.

Les zones disputées sont situées en dehors des trois provinces du nord de l’Irak qui constituent initialement la région autonome du Kurdistan. Ces régions sont la riche province pétrolière de Kirkouk et des secteurs de celle de Ninive,dans le nord du pays, de Dyala et de Salaheddine au nord de Baghdad. La plupart ont été conquises par les Peshmergas, les combattants kurdes, en 2014, à la faveur du chaos qui a régné dans le pays après l’offensive des djihadistes du groupe Etat Islamique (EI).