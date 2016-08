Réagissez

Véhicules blindés turcs à la frontière...

L’intervention turque en Syrie met à rude épreuve les relations entre Ankara et Washington, allié sur le terrain des YPG qui ont fait reculer l’EI.

La Turquie a démenti hier avoir accepté un accord de cessez-le-feu par l’entremise des Etats-Unis avec les milices kurdes de Syrie, indiquant ne pouvoir «en aucune circonstance» accepter un compromis avec une «organisation terroriste», rapporte l’AFP. «Nous n’acceptons en aucune circonstance», contrairement à ce que «certains porte-parole de pays étrangers disent, un compromis ou un cessez-le-feu entre la Turquie et les éléments kurdes», a déclaré le ministre des Affaires européennes, Ömer Çelik, à propos de l’annonce faite la veille par les Etats-Unis. «La République turque est un Etat souverain et légitime» qui ne peut être mis sur un pied d’égalité avec «une organisation terroriste», a ajouté le ministre, cité par l’agence progouvernementale Anadolu, évoquant le Parti de l’union démocratique des Kurdes (PYD) de Syrie.

Un accord de trêve avec ce dernier est «hors de question», a pour sa part assuré le porte-parole de la Présidence, Ibrahim Kalin. Cependant, alors qu’Ankara a annoncé dimanche avoir tué «25 terroristes» des Unités de protection du peuple (YPG, le bras armé du PYD), aucune frappe turque n’a été rapportée contre les milices kurdes depuis lundi après-midi. Les forces turques ont en revanche poursuivi leur offensive contre le groupe djihadiste Etat islamique (EI) dans le Nord syrien.

Ankara a lancé une offensive sans précédent depuis le début, en 2011, de la guerre en Syrie, envoyant ses F-16 et ses chars chez son voisin. L’opération, entrée hier dans sa deuxième semaine, a officiellement pour but de faire reculer les combattants de l’EI ainsi que les milices kurdes. Mais elle s’est concentrée sur les Kurdes, dont Ankara redoute qu’ils forment une région continue autonome le long de la frontière.

De son côté, le Premier ministre, Binali Yildirim, a réitéré la «détermination» d’Ankara à «poursuivre l’offensive jusqu’à ce que les (...) terroristes soient totalement partis (...) et aient retraversé l’Euphrate vers l’Est». «Les Etats-Unis se sont engagés en ce sens auprès de notre pays à plusieurs reprises. Nous n’attendons aucun changement dans cet engagement», a-t-il ajouté.

Frictions

L’intervention turque en Syrie met à rude épreuve les relations entre Ankara et Washington, allié sur le terrain des YPG qui ont fait reculer l’EI. Le porte-parole du Centcom, le commandement militaire américain au Moyen-Orient, le colonel John Thomas, a déclaré mardi que les forces turques qui interviennent dans le nord de la Syrie et les milices kurdes ont accepté d’arrêter les hostilités.

«Nous avons reçu l’assurance que toutes les parties impliquées vont arrêter de se tirer dessus et se concentrer sur la menace du groupe Etat islamique», a indiqué le colonel John Thomas. Depuis le lancement la semaine dernière d’une opération militaire turque dans le nord de la Syrie, les Etats-Unis cherchent à éviter un embrasement des combats entre les forces turques et les milices kurdes syriennes, deux de leurs alliés dans le combat contre le groupe EI.

Le président américain, Barack Obama, doit rencontrer dimanche son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, pour évoquer la situation en Syrie, en marge d’un sommet du G20 en Chine. «Les Turcs et les Forces démocratiques syriennes», une coalition arabo-kurde dominée par les milices kurdes, «ont ouvert des canaux de discussion avec nous et entre eux dans le but de limiter les hostilités», a déclaré le colonel Thomas. «C’est un accord de principe pour au moins les deux prochains jours et nous espérons qu’il va se consolider» par la suite, a-t-il affirmé.

La Turquie a aussi démenti hier des informations diffusées par la presse, selon lesquelles elle a convoqué l’ambassadeur des Etats-Unis, John Bass, pour protester contre les vives critiques américaines, la veille, de son intervention en Syrie. Un porte-parole du ministère turc des Affaires étrangères a assuré que J. Bass n’a pas été convoqué, mais qu’il a reçu «un coup de téléphone» mardi. Cette information a été confirmée par l’ambassade des Etats-Unis.

La Turquie s’est montrée très irritée mardi au lendemain des critiques «inacceptables» de Brett McGurk, l’émissaire présidentiel américain auprès de la coalition internationale antidjihadiste, de son intervention en Syrie. Par ailleurs, l’Iran a demandé à la Turquie de cesser «rapidement» ses opérations militaires pour éviter de compliquer davantage la situation dans la région, selon les médias iraniens. «La poursuite de la présence militaire de la Turquie en Syrie complique encore davantage la situation», a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Bahman Ghassemi, cité hier par le site de la télévision d’Etat.

Il a ajouté que les affrontements dans le nord de la Syrie «provoquent la mort d’innocents et il nécessaire que l’armée turque cesse rapidement ses actions militaires». «Tous les pays doivent respecter la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Syrie», a ajouté le porte-parole iranien, soulignant que la «lutte contre le terrorisme ne doit pas affaiblir le gouvernement légitime» syrien.

L’Iran est le principal soutien régional du président syrien Bachar Al Assad. Téhéran soutient politiquement, financièrement et militairement le pouvoir syrien, en envoyant sur place des conseillers militaires et des volontaires pour combattre aux côtés de l’armée syrienne les groupes rebelles armés et les djihadistes.