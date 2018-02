Réagissez

Ankara est régulièrement rappelé sur son passé d’empire, provoquant des frictions avec de nombreux pays. Mais pour Erevan, il y a bien eu un génocide arménien.

Ankara a convoqué hier le chargé d'affaires néerlandais en Turquie et lui a fait part de sa «condamnation» du vote jeudi par le Parlement néerlandais d'une motion appelant à la reconnaissance du génocide des Arméniens, selon l’AFP citant un responsable turc. Les autorités turques ont fait part au diplomate néerlandais de leur réaction et «condamné» ce vote, a affirmé un responsable du ministère turc des Affaires étrangères.

La Chambre basse du Parlement néerlandais a approuvé par 142 voix contre trois une motion proposant «que le Parlement parle en termes clairs du génocide arménien». Elle a également approuvé l'envoi d'un représentant du gouvernement à Erevan le 24 avril pour la commémoration des massacres perpétrés entre 1915 et 1917 sous l'Empire ottoman.

Mais la Turquie refuse catégoriquement l'utilisation du terme de «génocide», évoquant des massacres réciproques sur fond de guerre civile et de famine ayant fait des centaines de milliers de morts dans les deux camps. Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlüt Cavusoglu, a ainsi fustigé hier une décision «populiste», qui n'est «contraignante d'aucune façon» et qui «reflète le racisme, le sentiment antiturc et l'islamophobie croissants en Europe».

Il a ajouté que la décision «est très mauvaise» et fondée sur «des informations insuffisantes».

Un peu plus tôt dans la journée, le chargé des Affaires européennes turc, Ömer Celik, a qualifié la motion néerlandaise de «nulle et non avenue». Il a toutefois «noté» que l'Exécutif néerlandais a pris ses distances avec la motion parlementaire. «C'est important», a-il relevé. Signe de l'irritation provoquée par le vote des députés néerlandais, Ankara a renvoyé les Pays-Bas au massacre de plus de 8000 garçons et hommes musulmans à Srebrenica (Bosnie) en 1995, reconnu comme «génocide» par plusieurs décisions de la justice internationale.

L'enclave de Srebrenica était sous protection de Casques bleus néerlandais et La Haye a été reconnue partiellement coupable du décès de 350 musulmans. «Les décisions infondées prises par le Parlement d'un pays qui a fermé les yeux sur le génocide de Srebrenica (...) n'ont aucune place dans l'histoire», a ainsi déclaré jeudi le ministère turc des Affaires étrangères.

Erevan a en revanche salué la décision du Parlement néerlandais. «Avec cette mesure, le Parlement néerlandais a réitéré son engagement pour les valeurs universelles et la noble tâche d'empêcher que des génocides et crimes contre l'humanité ne se reproduisent», a déclaré le ministre arménien des Affaires étrangères, Edward Nalbandian, dans un communiqué.

Source de tensions

Le vote des députés néerlandais jeudi survient alors que les relations bilatérales sont au plus bas depuis que les Pays-Bas ont annoncé, début février, le retrait de leur ambassadeur à Ankara, qui n'a «plus accès à la Turquie depuis mars 2017», selon La Haye. Le gouvernement néerlandais a empêché en mars 2017 deux ministres turcs de s'exprimer lors d'un meeting organisé pour la communauté turque à Rotterdam (sud) à l'occasion de la campagne du référendum sur le renforcement des pouvoirs présidentiels.

Plus d'un siècle après les faits, la question du génocide des Arméniens constitue une source de tensions régulières entre la Turquie et la communauté internationale. Le mois dernier, Ankara a vivement critiqué le président français, Emmanuel Macron, après s’être engagé à instaurer une «journée pour la commémoration du génocide» arménien.

Et en 2016, Ankara a rappelé son ambassadeur à Berlin après l'adoption par les députés allemands d'une résolution reconnaissant le génocide arménien. Les Arméniens estiment qu'un million et demi des leurs ont été tués de manière systématique pendant la Première Guerre mondiale par les troupes de l'Empire ottoman, alors allié à Allemagne et à l'Autriche-Hongrie. Ils commémorent ce génocide chaque année le 24 avril.

La Turquie, issue du démantèlement de l'Empire en 1920, reconnaît des massacres mais récuse le terme de génocide, évoquant une guerre civile en Anatolie, doublée d'une famine, dans laquelle 300 à 500 000 Arméniens et autant de Turcs ont trouvé la mort. Des affrontements meurtriers avec les Turcs avaient déjà commencé à la fin du XIXe siècle, avec le massacre de 100 à 300 000 Arméniens en 1895-1896, selon des sources arméniennes.

Lorsque l'Empire essuie de lourdes pertes dans les combats de la Grande guerre affectant les provinces arméniennes, les autorités en rejettent la responsabilité sur les Arméniens, qualifiés d'«ennemi intérieur» et accusés de collaboration avec les Russes. Le 24 avril 1915, des milliers d'Arméniens suspects de sentiments nationaux hostiles au gouvernement central sont arrêtés. Le 26 mai, une loi autorise les déportations «pour des raisons de sécurité intérieure», celle du 13 septembre ordonne la confiscation de leurs biens.

La population arménienne d'Anatolie et de Cilicie (une région intégrée à la Turquie en 1921) est exilée de force dans les déserts de Mésopotamie. Beaucoup sont tués en chemin ou dans des camps, brûlés vifs, noyés, empoisonnés ou victimes du typhus, selon des rapports des diplomates étrangers et des agents de renseignement de l'époque. En 2000, dans un communiqué publié par The New York Times, 126 chercheurs ont affirmé que «le génocide arménien pendant la Première guerre mondiale est un fait historique incontestable».

Le 20 avril 1965, l'Uruguay a été le premier pays à reconnaître le génocide arménien. En France, la reconnaissance est intervenue dans une loi en 2001. La négation du génocide n'y est cependant pas pénalisée, le Conseil constitutionnel ayant censuré en 2012 une loi en ce sens, la jugeant contraire à la liberté d'expression.

En parallèle, certains pays punissent au plan pénal la négation du génocide arménien, comme la Suisse, où un négationniste a été condamné par le tribunal fédéral en 2007, une condamnation qui a porté atteinte à sa liberté d'expression, a tranché la Cour européenne des droits de l'homme. Chypre a aussi pénalisé la négation dans une loi adoptée en 2015. En Slovaquie, la négation est également passible de prison. Les Parlements d'une vingtaine de pays ont voté des lois, résolutions ou motions reconnaissant explicitement le génocide arménien, une démarche qui provoque la fureur de la Turquie.