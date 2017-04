Amnesty dénonce un mépris flagrant du droit international

Réagissez

L'organisation des droits de l'homme, Amnesty International (AI), a dénoncé hier l'annonce de construction d'une nouvelle colonie israélienne en Cisjordanie occupée, affirmant qu'il s'agissait d'un mépris flagrant du droit international. L'approbation de la construction d'une nouvelle colonie illégale, la première depuis 20 ans en Cisjordanie, illustre un mépris flagrant du droit international et n'a aucune justification, a estimé l'ONG dans un communiqué parvenu à l'APS.

La directrice adjointe d'AI pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Magdalena Mughrabi, a déclaré que cette décision est «profondément alarmante et ne peut être justifiée par la nécessité de loger les résidants d'une colonie illégale préalablement démantelée sur une décision de justice».