Le ministère public égyptien a décidé hier d’emprisonner la fille du prédicateur Youssef Al Qaradawi et son époux, l’un des dirigeants du parti Al Wasat égyptien, pour une période de 15 jours en attendant les résultats d’une enquête en cours concernant le financement d’un groupe terroriste.

Le parquet accuse Alaa Al Qaradawi et son mari Houssam Khalaf d’avoir rejoint un groupe terroriste. Il est reproché également à la fille d’Al Qaradawi et son mari de chercher à nuire à l’unité nationale et la paix sociale et de cibler des installations publiques afin de renverser l’Etat et troubler l’ordre public en plus de mettre en danger la sûreté de la société.

L’emprisonnement de la fille du prédicateur Youssef Al Qaradawi et son époux intervient au lendemain de la confirmation de la peine de mort par la justice égyptienne pour 20 sympathisants de la confrérie des Frères musulmans accusés d’avoir tué des policiers lors des violences qui avaient suivi la destitution de l’ancien président, Mohamed Morsi, en 2013.

De nombreux observateurs y voient là la preuve que le régime du président Abdelfattah Al Sissi veut éradiquer les Frères musulmans en Egypte et faire taire le prédicateur Youssef Al Qaradawi, actuellement réfugié au Qatar. Il est accusé par Le Caire (qui l’a aussi condamné par contumace à la peine capitale en 2015) d’avoir participé à déstabiliser l’Egypte en 2011.

Les autorités égyptiennes ont ensuite demandé officiellement au Qatar l’extradition de l’influent prédicateur et leader spirituel des Frères musulmans. Aujourd’hui, la quasi-totalité des cadres de la confrérie, comme ceux de leur parti Liberté et justice, ont été emprisonnés et jugés dans divers procès pour lesquels ils encourent la peine de mort. L’ancien président, Mohamed Morsi, le guide suprême des Frères musulmans, Mohamed Badie, ainsi qu’une centaines de «Frères» ont été condamnés à la peine capitale dans des procès de masse expéditifs dénoncés notamment par l’ONU.