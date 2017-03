Ahmed Kathrada, symbole de la lutte anti-apartheid, s’en va

Réagissez

Nelson Mandela et Ahmed Kathrada

La lutte anti-apartheid en Afrique du Sud a perdu un autre de ses plus illustres représentants historiques. Ahmed Kathrada est décédé hier, en Afrique du Sud à l’âge de 87 ans. Il a été l’ami et le compagnon de cellule de Nelson Mandela dans la prison de Robben Island. Ancien député et conseiller du président Mandela pendant son seul mandat à la tête de l’Afrique du Sud (1994-1999), ce fils d’immigrés indiens faisait partie du premier cercle des dirigeants historiques du Congrès national africain (ANC). Ahmed Kathrada s’était notamment illustré à la fin des années 1980 lors des négociations entre l’ANC et le régime raciste de Pretoria, qui ont abouti au début des années 1990 à la chute de l’apartheid et aux premières élections libres du pays en 1994.

Hospitalisé au début du mois pour une opération au cerveau, son état de santé s’était dégradé ces derniers jours, rapportent de nombreuses agences de presse. La Fondation Ahmed Kathrada a annoncé hier dans un communiqué qu’il s’était éteint «en paix» à l’hôpital Donald-Gordon de Johannesburg. «C’est une grande perte pour l’ANC, plus largement pour le mouvement de libération et l’Afrique du Sud», a déploré le directeur de la fondation, Neeshan Balton. «Kathy» était une source d’inspiration pour des millions de gens à travers le monde.

Une des dernières figures encore vivantes de la lutte contre l’apartheid, l’ex-archevêque du Cap, Desmond Tutu, a salué la mémoire «d’un homme d’une gentillesse, d’une modestie et d’une ténacité remarquables». «Un jour, il a écrit au président Mandela pour lui dire qu’il ne se considérait pas comme assez important pour mériter un honneur important», a poursuivi le prix Nobel de la paix, 85 ans. Un hommage officiel lui sera rendu et les drapeaux du pays sont mis en berne jusqu’au soir de ses obsèques, ont annoncé les services du président Jacob Zuma. Né le 21 août 1929 dans une petite ville de ce qui était alors la province du Transvaal Occidental, dans une famille d’immigrés indiens de confession musulmane, il avait quitté l’école à 17 ans pour participer à la lutte contre les lois sur l’habitat séparé. Ahmed Kathrada avait été arrêté en 1963, avec Nelson Mandela, Walter Sisulu et une partie de l’état-major de l’ANC dans leur QG clandestin de Johannesburg, et inculpé de sabotage. Condamné l’année suivante à la réclusion à perpétuité lors du fameux procès de Rivonia, il n’est sorti de prison que vingt-six ans plus tard.

Depuis sa retraite politique en 1999, il dirigeait la fondation qui porte son nom pour lutter contre les inégalités. Il était exceptionnellement sorti de sa réserve politique l’an dernier pour déplorer le chemin pris par l’ANC, dont les dirigeants ont été mis en cause dans une série de scandales de corruption.