Réagissez

Le président sud-africain Jacob Zuma, affaibli par une rare succession de scandales, a survécu hier à la fronde au sein de son parti, qui a rejeté hier l’appel de plusieurs ministres à sa démission, rapporte l’AFP.

La direction du Congrès national africain (ANC) a débattu à huis clos de l’avenir du chef de l’Etat lors de «discussions honnêtes (...) et parfois difficiles», a déclaré le secrétaire général du parti, Gwede Mantashe. Au terme de cette réunion de trois jours, l’ANC a décidé de ne pas «soutenir l’appel à la démission du Président» dont le mandat expire en 2019, a-t-il ajouté. Trois ministres ont demandé le départ de J. Zuma, inquiets de l’impact désastreux des scandales de corruption qui empoisonnent sa présidence.

Ce climat délétère a déjà valu à l’ANC, au pouvoir depuis l’avènement de la démocratie en 1994, une défaite historique aux élections municipales, en août. Lors de la réunion de la direction de l’ANC, tous les membres «ont eu l’occasion de soulever les problèmes qui, selon eux, portent atteinte au mouvement et au pays», a observé G. Mantashe. Mais «le plus grand danger pour l’unité de l’ANC est d’engager un combat les uns contre les autres» en vue de la succession à J. Zuma à la tête du parti, a prévenu le même dirigeant.

Le parti devra désigner, en décembre 2017, son nouveau leader qui, en cas de victoire de l’ANC aux élections générales de 2019, succèdera à J. Zuma à la tête de l’Etat. Ce dernier est embourbé dans des scandales. Il a notamment dû rembourser cette année près de 500 000 euros à l’Etat dans une affaire d’abus de biens sociaux liés à la rénovation de sa résidence privée de Nkandla. Une enquête officielle a aussi mis en lumière son étroite collusion avec une richissime famille d’hommes d’affaires, les Gupta.

Agglutiné au pouvoir

L’ANC a le pouvoir de démettre le chef de l’Etat, comme il l’a fait avec Thabo Mbeki en 2008. Sa décision de continuer à soutenir J. Zuma n’est «pas une surprise», a observé le principal parti de l’opposition, l’Alliance démocratique (DA), qui a présenté plusieurs motions de défiance contre le président au Parlement. Le chef de l’Etat est «la manifestation la plus évidente de ce que l’ANC est devenue : un mélange toxique et incorrigible de corruption, de copinage et denépotisme», a dénoncé cette formation politique.

La question de la démission des ministres à l’origine de la fronde n’est pour l’instant pas d’actualité, selon Gwede Mantashe. «Il n’y pas eu de discussions à ce sujet», a-t-il affirmé. Cette révolte au sein même de son parti est la plus grave que le Président ait jusque-là essuyée. Ces dernières semaines déjà, de nombreuses figures historiques de la lutte contre l’apartheid, le président du groupe parlementaire de l’ANC, Jackson Mthembu, et des chefs d’entreprises ont publiquement réclamé son départ. Le président Zuma a toujours réussi à repousser la menace. Avec ce dernier épisode, il n’a jamais aussi bien porté son surnom de «président téflon».