Réagissez

Les Etats-Unis et les monarchies arabes du Golfe ont annoncé, hier, la création d’un centre pour lutter contre les sources du «financement du terrorisme», à l’occasion d’une rencontre à Riyad entre le président Donald Trump et les dirigeants de ces monarchies. Après une série d’entretiens bilatéraux, le président américain a rencontré les leaders des six pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG : Arabie Saoudite, Bahreïn, Emirats arabes unis, Koweït, Oman, Qatar) dans la capitale saoudienne, où il était arrivé la veille pour son premier déplacement à l’étranger. A l’issue de ce mini-sommet, les monarchies du CCG et les Etats-Unis ont annoncé «la création d’un centre pour lutter contre les sources du financement du terrorisme». Les deux parties ont échangé les instruments de ratification de ce centre, a indiqué l’agence officielle saoudienne SPA, sans donner de précisions sur sa mission ou le lieu où il sera basé. Dans le passé, les Etats-Unis ont estimé que certains pays arabes et musulmans ne déployaient pas suffisamment d’efforts pour lutter contre le terrorisme. L’Arabie Saoudite et ses alliés considèrent l’Iran comme un «facteur de déstabilisation» dans le Golfe et au Moyen-Orient en raison de son «interventionnisme» dans des pays arabes, comme la Syrie, l’Irak ou le Yémen. R. I.