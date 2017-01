Accord de près de 300 millions de dollars entre un groupe laitier algérien et un groupe agricole américain

Réagissez

Un accord d'investissement d'un montant de 250 à 300 millions de dollars (environ 25 à 30 milliards de dinars), pour la réalisation de plusieurs projets agricoles dans la wilaya d'Adrar (sud) a été signé, hier à Alger, entre le groupe laitier algérien privé Tifralait et le groupe agricole international américain.

L'accord a été signé en présence du ministre de l'Agriculture, du développement rural et de la Pêche, Abdeslam Chelghoum et le président du Conseil d'affaires algéro-américain Smaïl Chikhoun. Les deux groupes ont convenu ainsi de créer une joint-venture pour la réalisation, sur une superficie de 25 000 hectares, de plusieurs projets dans les filières pomme de terre, engrais, céréales, élevage laitier et aliments de bétail.

Concernant la filière lait, les deux partenaires visent à atteindre une production de 190 millions de litres de lait/an et 20 000 tonnes de viandes rouges/an. Il s'agira également dans le cadre de ce partenariat de produire 22 000 tonnes/an de céréales et 105 000 tonnes d'aliments de bétail. Le projet vise la création de 1500 postes d'emploi.