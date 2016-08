Réagissez

Un accord de cessez-le-feu a été conclu hier entre le régime syrien et les forces kurdes après une semaine de combats meurtriers à Hassaké (nord-est), rapporte l’AFP citant une source officielle kurde et la télévision d’Etat.

«Un accord final de cessez-le-feu a été conclu sous les auspices des responsables militaires russes», a affirmé un communiqué de l’administration autonome kurde. La télévision officielle syrienne a également confirmé l’accord. Selon les responsables kurdes, les forces du régime et les miliciens kurdes du YPG (Unités de protection du peuple kurde) vont se retirer de la ville. La ville passera très largement sous le contrôle des Assayech (police kurde), tandis que la police gouvernementale sera en charge de la protection des édifices publics.

Au départ, les affrontements ont opposé les Assayech aux forces du régime, mais comme les combats sont devenus plus durs, les YPG se sont impliquées en grand nombre dans la bataille. Un échange de dépouilles, blessés et otages devrait également avoir lieu ainsi que l’ouverture de toutes les routes fermées par les combats, selon la télévision officielle et les responsables kurdes. A l’issue des combats, qui ont fait 29 morts dont 15 enfants, les Kurdes contrôlent 90% de cette ville tandis que les forces gouvernementales n’occupent que le centre où se trouvent les bâtiments gouvernementaux.

Les Etats-Unis ont de nouveau mis en garde lundi le régime syrien, assurant qu’ils sont prêts à abattre des avions qui menaceraient les troupes de la coalition internationale contre le groupe Etat islamique en Syrie. «Nous allons protéger nos personnels sur le terrain et faire le nécessaire pour les défendre», a indiqué le porte-parole du Pentagone, Peter Cook. «Nous continuons à conseiller au régime syrien de rester à l’écart de ces zones.»



En attendant une issue politique

Washington est intervenu la semaine dernière pour la première fois directement contre le régime syrien en envoyant près de Hassaké des avions pour protéger ses forces spéciales qui conseillent des combattants kurdes, visés deux jours d’affilée par des bombardements du pouvoir. «Ce n’est pas une zone d’interdiction de survol», a indiqué P. Cook. «Mais (...) le régime syrien serait bien avisé d’éviter ces zones où les troupes de la coalition opèrent.»

Le secrétaire d’Etat, John Kerry, et la candidate démocrate à la Maison-Blanche, Hillary Clinton, se sont déclarés en faveur de la mise en place d’une telle zone, mais le président Barack Obama est réticent à engager des moyens pour appliquer cette mesure. Les Etats-Unis ont déjà fait passer cette mise en garde à la Syrie via la Russie, alliée du régime syrien, avec laquelle Washington a établi une ligne de communication pour éviter des problèmes entre leurs avions.

Selon P. Cook, cette mise en garde concerne également les appareils russes. «S’ils menacent les troupes américaines, nous avons le droit de défendre nos troupes.» Par ailleurs, un haut responsable iranien a déclaré hier que l’aviation russe est récemment intervenue à Alep, à la demande de Téhéran, pour soutenir les opérations terrestres préparées par les militaires iraniens qui conseillent le gouvernement syrien face aux insurgés. Responsable en charge de la coordination entre l’Iran, la Russie et la Syrie, l’amiral Ali Shamkhani a précisé à la télévision d’Etat que l’aviation russe était intervenue «à la demande des conseillers militaires iraniens» qui épaulent l’armée syrienne.

L’Iran et la Russie soutiennent le régime du président Bachar Al Assad en Syrie, où Téhéran envoie notamment des conseillers militaires et des volontaires. «L’Iran (...) a attiré la puissante Russie à ses côtés» pour faire face aux insurgés en Syrie, a déclaré A. Shamkhani, également secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale. Le 16 août, la Russie a utilisé pour la première fois une base aérienne en Iran pour mener des frappes en Syrie.

Lundi, l’Iran a annoncé l’arrêt «pour le moment» de ces raids lancés à partir de la base de Hamedan et l’amiral Shamkhani a précisé que les avions russes «avaient quitté l’Iran jeudi dernier». Le ministre iranien de la Défense, Hossein Dehghan, a critiqué de son côté dimanche l’allié russe pour avoir révélé son utilisation d’une base aérienne iranienne pour des frappes en Syrie. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a tenu à souligner le lendemain qu’il n’y a pas de différend entre les deux pays. Les raids faisaient partie d’une «mission précise et autorisée et elle est maintenant terminée», a expliqué Bahram Ghasemi. Les Russes «ont mené ces raids et ils sont repartis». Téhéran et Moscou ont laissé la porte ouverte à d’autres éventuelles missions similaires russes depuis le territoire iranien. Ali Shamkhani a assuré que «la coalition entre l’Iran, la Syrie et la Russie existait» toujours pour faire face aux groupes rebelles et djihadistes en Syrie.

Côté Ankara, l’artillerie turque a pilonné hier des positions de l’Etat islamique (EI) en Syrie en réponse à des tirs de mortiers et de roquettes sur son sol, au moment où des centaines de rebelles syriens soutenus par Ankara préparent du côté turc une offensive contre les djihadistes à Jarablos. Cette opération est motivée par la volonté d’Ankara d’empêcher la prise de contrôle par les milices kurdes de cette localité et d’«ouvrir un corridor pour les rebelles modérés», a souligne un responsable turc.

La Turquie considère l’EI et le PYD comme des organisations terroristes et les combat alors que son allié américain soutient les Kurdes contre les djihadistes en Syrie. Lundi, le Premier ministre turc Binali Yildirim a exhorté les pays impliqués dans la crise syrienne dont la Russie, les Etats-Unis et l’Iran à unir leurs forces pour «ouvrir une nouvelle page» en Syrie, tandis que son ministre des Affaires étrangères, Mevlüt Cavusoglu, prônait la nécessité de «nettoyer» la frontière des djihadistes.