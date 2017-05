Abandon des poursuites en Suède : Assange crie victoire

Réagissez

L e fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, a salué, vendredi depuis le balcon de l’ambassade d’Equateur à Londres, «une victoire importante», après l’abandon, en Suède, des poursuites pour viol à son encontre, sans indiquer s’il allait sortir de son refuge. «Ce jour est une victoire importante pour moi et pour le système des droits de l’homme de l’ONU», a lancé, poings serrés, Assange, réfugié depuis 5 ans à l’ambassade d’Equateur au Royaume-Uni, pour échapper à une possible extradition. Il a déclaré que ses avocats avaient contacté les autorités britanniques et qu’il espérait «un dialogue sur la meilleure façon d’avancer», ajoutant souhaiter «un dialogue avec le département de la Justice» américain, avant de regagner la pièce de l’ambassade équatorienne où il vit depuis 2012. Si le mandat d’arrêt européen est levé, la police britannique a, en effet, prévenu qu’elle serait «obligée» d’arrêter Julian Assange s’il sortait de l’ambassade, au motif qu’il avait enfreint en 2012 les conditions de sa liberté sous caution au Royaume-Uni.

Pour ce qui concerne le volet suédois, «l’affaire Assange» se conclut sur un fiasco judiciaire et valide la stratégie de l’obstruction systématique mise en œuvre par ses nombreux avocats pour lui éviter de comparaître devant un tribunal. «Toutes les possibilités de faire avancer l’enquête ont été épuisées (...) et il n’apparaît plus proportionné de maintenir la demande de placement en détention provisoire par défaut de Julian Assange ni le mandat d’arrêt européen», a fait valoir la procureure suédoise Marianne Ny. A trois ans de la prescription, l’abandon des poursuites «ne résulte pas d’un examen complet des éléments de preuve» et la justice suédoise «ne se prononce pas sur la question de la culpabilité», a remarqué la procureure. Génie persécuté pour les uns, manipulateur paranoïaque pour les autres, Julian Assange a toujours récusé les accusations de viol. Sauf coup de théâtre, il restera à jamais présumé innocent .