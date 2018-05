A quoi joue Mohammed Ben Salmane ?

Réagissez

Le prince héritier Mohammed Ben Salmane

Les arrestations, la semaine dernière, de nombreux militants saoudiens des droits de l’homme ont jeté un doute sur les réformes engagées par le prince héritier Mohammed Ben Salmane, qui prétend donner une image plus moderne au royaume saoudien. Cette inquiétude est d’autant plus grande que ces arrestations se poursuivent, selon des ONG de défense des droits humains.

Amnesty International a fait savoir à ce propos hier qu’un autre militant des droits de l’homme a été arrêté. Selon la même source, Mohammed Al Bajadi, cofondateur de l’Association pour les droits civils et politiques (Acpra), un des rares groupes de défense des droits de l’homme indépendants en Arabie Saoudite, a, à son tour, été arrêté.

Amnesty International soutient que cette interpellation «montre que les autorités saoudiennes poursuivent leur répression contre les défenseurs des droits de l’homme». M. Bajadi avait été condamné, en 2015, à 10 ans de prison par une cour criminelle spécialisée, notamment dans les cas de «terrorisme», selon des militants des droits humains, mais avait ensuite été libéré. En 2011, il avait été incarcéré pour avoir participé à une manifestation à Riyad et avait observé une grève de la faim de plusieurs semaines, d’après des défenseurs des droits de l’homme.

Depuis la semaine dernière, au moins 12 militants ont ainsi été arrêtés, principalement identifiés comme des femmes défendant le droit de conduire et demandant la fin du système de tutelle masculine imposé aux Saoudiennes. Elles représentent plusieurs générations de militantes, à l’image de Loujain Al Hathloul, 28 ans, détenue en 2014 après avoir tenté d’entrer en voiture en Arabie Saoudite, et Aziza Al Youssef, professeure retraitée de l’université Roi-Saoud à Riyad. Quatre des militantes arrêtées ont depuis été libérées, ont annoncé jeudi et hier des militants et des ONG.

En annonçant, la semaine dernière, l’arrestation de militants non identifiés, les autorités saoudiennes les ont accusés d’entretenir des «contacts suspects avec des parties étrangères» et de saper «la sécurité et la stabilité» du royaume. Des médias progouvernementaux saoudiens les ont même qualifiés de «traîtres». Selon le journal progouvernemental Okaz, certains encourent jusqu’à 20 ans de prison. Amnesty International a dénoncé une «effrayante campagne de dénigrement». Ces arrestations ont étonné plus d’un observateur du moment qu’un décret royal autorisant les femmes à conduire doit entrer en vigueur le 24 juin, une des réformes sociétales poussées par le prince héritier Mohammed Ben Salmane. Question : les réformes promises par MBS ne sont-elles que de la poudre aux yeux ?