Donald Trump a affirmé qu'il tenait à mettre à présent «l'Amérique d'abord», lors d'un discours d'investiture à la tonalité très offensive, hier juste après sa prestation de serment.

«A compter de ce jour, une nouvelle vision va gouverner notre pays. A compter de ce jour, ce sera l'Amérique d'abord», a lancé le 45e président des Etats-Unis. «Nous allons suivre deux règles simples : acheter américain, embaucher américain», a-t-il ajouté. Le nouveau président des Etats-Unis, Donald Trump, s'est engagé à ce que sa présidence montre la voie pour l'Amérique et pour le monde «pour des années«. Le 45e président des Etats-Unis a également promis de «renforcer les vieilles alliances et d'en forger de nouvelles», tout en déplorant que depuis des années l'Amérique ait «subventionné les armées d'autres pays», sans dire à quels Etats étrangers il faisait référence.

La cérémonie, suivie en direct par des millions de personnes à travers le monde, a, selon l’AFP, un goût de revanche pour l'homme d'affaires de New York dont l'annonce de candidature, en juin 2015, avait été accueillie par des ricanements, chez les républicains comme chez les démocrates. A 70 ans, sans la moindre expérience politique, diplomatique ou militaire, il succède à la tête de la première puissance mondiale au démocrate Barack Obama, 55 ans, sous le regard inquiet des alliés des Etats-Unis, échaudés par ses déclarations tonitruantes, parfois contradictoires. Outre M. Obama, trois ex-présidents étaient sur place : Jimmy Carter, George W. Bush et Bill Clinton. Hillary Clinton, battue lors de l'élection du 8 novembre, était également présente.

Au plan économique, l'or a progressé cette semaine, les incertitudes et les inquiétudes des marchés sur l'économie américaine faisant remonter des prix dans l'attente de hausses des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine (Fed). «La hausse des risques géopolitiques à travers le monde et l'incertitude sur l'effet que les politiques de Donald Trump pourront avoir sur l'économie des Etats-Unis a poussé les investisseurs à délaisser les actifs les plus risqués, et donc à se rabattre sur l'or», a expliqué un analyste, alors que le nouveau président des Etats-Unis succède à Barack Obama. Les analystes scrutent également les déclarations des responsables de la Réserve fédérale américaine, qui pourraient accélérer ou retarder le rythme de la hausse des taux directeurs en fonction des décisions de Donald Trump, pour limiter une surchauffe de l'économie.