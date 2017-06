8 soldats tués dans des combats avec Boko Haram

Réagissez



Huit soldats tchadiens ont été tués dimanche lors de violents combats contre des terroristes de Boko Haram sur cinq îles nigérianes du lac Tchad, a annoncé hier à N’Djamena le porte-parole de l’état-major tchadien. «Nos forces ont attaqué les éléments de Boko Haram sur cinq îles du côté du Nigeria les 24 et 25 juin et les ont chassés», a expliqué le colonel Azem. «Nous déplorons 8 morts et 18 blessés du côté des forces de défense tchadiennes», a-t-il ajouté en faisant état de plus de 160 terroristes nigérians tués dans l’opération. Les soldats tués faisaient partie de la force régionale créée par les pays riverains du lac Tchad pour lutter contre le groupe terroriste nigérian, selon l’officier. Frontalier du Nigeria, du Cameroun, du Tchad et du Niger, le lac Tchad est le théâtre depuis plusieurs années d’attaques du groupe Boko Haram, fondé au 2009 dans le nord-est du Nigeria, mais qui mène également ces dernières années des attaques dans les pays voisins.