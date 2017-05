Réagissez

Emmanuel Macron a été élu dimanche président de la République avec 66,10% des voix, contre 33,90% pour Marine Le Pen, selon les résultats définitifs du second tour de l’élection présidentielle diffusés hier par le ministère de l’Intérieur.

Paris a voté à près de 90% et Lyon à 91% pour Emmanuel Macron. Seuls deux départements, l’Aisne et le Pas-de-Calais, ont placé la candidate du FN en tête, même si elle dépasse les 45% dans plusieurs autres. Toutefois, avec plus de 10,5 millions de voix, le Front national dépasse largement son record du premier tour (7,7 millions de voix) et fait une avancée considérable par rapport à 2002.

L’abstention s’est élevée à 25,44% des inscrits, en hausse par rapport au premier tour (22,23%). L’abstention est particulièrement élevée parmi les électeurs qui avaient voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour : 24% d’entre eux ne se sont pas déplacés dimanche. Par ailleurs, 4,2 millions d’électeurs (soit 8,9% des électeurs inscrits) ont glissé un bulletin blanc ou nul dans l’urne lors de ce second tour. Il s’agit d’un record absolu sous la Ve République.

Parmi les électeurs d’Emmanuel Macron au second tour, 43% disent avoir voté pour lui en premier lieu pour faire barrage à Marine Le Pen. 33% de ses électeurs disent avoir voté pour lui pour le renouvellement qu’il représente, seulement 16% pour son programme et 8% pour sa personnalité.

Par ailleurs, si les Français l’ont largement élu, ils ne souhaitent pas pour autant lui donner un blanc seing. 61% des sondés ne souhaitent pas lui donner une majorité absolue à l’Assemblée nationale. *Estimation Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France, Le Point, Le Monde, France 24 et les chaînes parlementaires.