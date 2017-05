Réagissez

Près de 30 personnes ont été tuées et une centaine blessées dans deux attentats-suicides survenus à quelques heures d’intervalle hier à Baghdad. Les deux attentats ont été revendiqués par le groupe terroriste autoproclamé Etat islamique (EI). Hier, peu après minuit, un kamikaze a fait exploser un véhicule piégé devant un marchand de glaces populaire dans le quartier de Karrada, dans le centre de la capitale irakienne, faisant 16 morts et 75 blessés, ont précisé des responsables. Haidar Hussein, 22 ans, était attablé avec des amis à un café près du lieu de l’attaque. Il raconte avoir vu un policier tenter d’empêcher un pick-up blanc d’approcher la zone, avant d’assister à l’explosion du véhicule. Le jeune homme a été projeté par terre et blessé au bras et à la jambe, mais son ami Karar n’a pas survécu. «Beaucoup de personnes étaient par terre, dont des femmes et des enfants, et leurs cris résonnaient de plus en plus fort», dit-il. Le groupe terroriste a revendiqué l’attaque disant avoir visé «un rassemblement de chiites». R. I.