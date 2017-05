22 morts dans un attentat suicide à Manchester

Réagissez

Au moins vingt-deux personnes dont des en-fants, ont été tuées et 59 blessées dans un atten-tat suicide lundi soir à l’issue d’un concert de la pop-star américaine d’Ariana Grande à Man-chester dans le nord-ouest de l’Angleterre.

L’attentat a été perpétré par un homme qui a ac-tivé un engin explosif à proximité de la plus grande salle de concerts de la ville, la Manches-ter Arena, d’une capacité d’accueil de 21mille spectateurs selon l’AFP citant la police de Man-chester. Le groupe Etat islamique (EI) a reven-diqué hier l’attentat-suicide à travers un de ses canaux de communication sur les réseaux so-ciaux,indiquant qu’un «des soldats du califat a placé une bombe dans la foule» lors du concert. Comme il a menacé d’autres attaques.

La Première ministre britannique Theresa May et son rival travailliste Jeremy Corbyn ont déci-dé de «suspendre jusqu’à nouvel ordre» leur campagne en vue des élections législatives du 8 juin. Elle a déclaré hier que la police pensait connaître l’identité de l’auteur de l’attentat. «La police et les services de renseignement pensent connaître l’identité mais ne peuvent confirmer son nom à ce stade », a indiqué Mme May.

Un peu plus tard dans la journée la police a annon-cé que l’auteur de l’attaque a été identifié. «Je peux confirmer que l’homme soupçonné d’avoir commis l’atrocité de la nuit dernière a été iden-tifié sous le nom de Salman Abedi », a affirmé le commissaire de police Ian Hopkins. Il est âgé de 22ans.

Depuis 2005

L’attentat lundi soir fait suite à plusieurs at-taques en Grande-Bretagne depuis douze ans.

Le 7 juillet 2005, quatre attentats suicide coor-donnés à l’heure de pointe dans trois rames de métro et un bus londoniens font 56 morts, dont les quatre kamikazes. Un groupe se réclamant d’Al-Qaïda revendique les attaques. Quinze jours plus tard, quatre attentats manqués, au mode opératoire similaire, sont menés de ma-nière coordonnée et quasi-simultanée dans trois rames de métro de Londres et dans un bus. Les bombes artisanales n’explosent pas en raison d’une erreur de calcul dans la fabrication des explosifs. Selon la justice, les deux séries d’at-tentats sont liées.

Le 30 juin 2007, une voiture-bélier remplie de bouteilles de gaz est précipitée contre le princi-pal terminal de l’aéroport de Glasgow (Ecosse), très fréquenté en ce début de vacances scolaires, sans exploser. Un Indien qui conduisait le véhi-cule est grièvement brûlé après s’être aspergé d’essence. Il décède un mois plus tard. Le pas-sager, un médecin irakien, est arrêté. Il sera condamné en 2008 à la prison à vie. La veille, deux Mercedes piégées, remplies de bidons d’essence, de bouteilles de gaz et de clous a été découvertes garées près de Piccadilly Circus, au coeur de Londres. Un problème de connexion dans le dispositif de détonation a empêché les deux voitures d’exploser, selon les enquêteurs.

Le 22 mai 2013, deux Londoniens d’origine ni-gériane renversent en voiture un soldat de 25 ans, Lee Rigby, dans le sud-est de Londres avant de le frapper de nombreux coups de cou-teau et de tenter de le décapiter. Sur une vidéo filmée juste après l’agression, l’un des meur-triers déclare avoir voulu venger les «musul-mans tués par des soldats britanniques».

Le 5 décembre 2015, Muhaydin Mire, 30 ans, né en Somalie, blesse au couteau deux personnes, dont une grièvement, à l’entrée de la station de métro de Leytonstone, dans l’est de Londres, deux jours après les premières frappes aériennes britanniques visant le groupe EI en Syrie. L’at-taque est qualifiée de «terroriste » par les auto-rités. L’auteur sera condamné à la prison à vie. Le 22 mars dernier, un homme fonce dans la foule avec son véhicule sur le pont de West-minster, qui enjambe la Tamise face à Big Ben, avant de poignarder mortellement un policier devant le Parlement.

L’attaque a fait cinq morts. Son auteur, Khalid Masood, un citoyen britan-nique converti à l’islam, a été abattu par la po-lice. L’attentat a été revendiqué par le groupe EI mais Scotland Yard a dit ne pas avoir «trouvé de preuve d’une association» de Masood avec l’EI ou Al-Qaïda. Scotland Yard a annoncé en mars que les services de sécurité britanniques ont «déjoué treize tentatives d’attentat terroriste depuis juin 2013».