Douze soldats égyptiens ont été tués hier dans l’attaque d’un poste de contrôle dans le nord de la péninsule du Sinaï, où les autorités luttent contre une branche locale du groupe djihadiste Etat islamique (EI), rapporte l’AFP citant l’armée.

«Des éléments terroristes ont attaqué un poste de contrôle dans le nord du Sinaï. Les affrontements ont fait 12 morts et 6 blessés» dans les rangs des forces armées, a indiqué le porte-parole de l’armée dans un communiqué, précisant que «15 terroristes ont été tués». L’attaque s’est déroulée dans la région de Bir Al Abd, une zone relativement épargnée par les violences à l’ouest d’Al Arich, chef-lieu du Nord-Sinaï, ont précisé les responsables. Des attentats djihadistes dans le nord du Sinaï visent quasi quotidiennement les forces de sécurité depuis que l’armée a destitué le président islamiste Mohamed Morsi en 2013. Selon le gouvernement, des centaines de policiers et soldats ont péri dans les attentats perpétrés par les djihadistes, qui frappent aussi parfois la capitale égyptienne Le Caire et le delta du Nil. Début octobre, cinq policiers ont ainsi été tués par des hommes armés ayant ouvert le feu sur leur véhicule à Al Arich. En octobre 2015, l’EI a revendiqué un attentat à la bombe contre un avion de touristes russes après son décollage de la station balnéaire de Charm El Cheikh, dans l’est du pays, qui a fait 224 morts.