Réagissez

- Irak : 70 morts dans l’attentat au camion piégé au sud-est de Baghdad

Soixante-dix personnes, en majorité des pèlerins iraniens de retour de la ville chiite de Kerbala (sud-ouest), ont été tuées hier par un attentat au camion piégé au sud-est de Baghdad, selon un responsable local. «Au moins 70 personnes ont été tuées, dont moins de 10 Irakiens, le reste étaient des Iraniens», a déclaré Falah Al Radhi, chef de la sécurité du conseil provincial de Babylone, cité par l’AFP. L’attentat s’est produit dans le village de Chomali, à 120 km de la capitale irakienne.

Des médias avaient rapporté plus tôt qu’un véhicule piégé avait explosé dans une station service remplie de cars transportant des pèlerins de retour de la ville de Kerbala, soulignant que plusieurs Iraniens figuraient parmi les victimes. L’Etat islamique a revendiqué l’attentat antichiite qui a fait 70 morts.

- Chine : Accident dans une centrale électrique

Au moins 67 personnes ont trouvé la mort, hier, lors de l’effondrement d’une plateforme de chantier dans une centrale électrique du centre de la Chine, a annoncé l’agence Chine Nouvelle. L’accident s’est produit vers 7h locales (23h GMT, mercredi) dans une tour de refroidissement en construction de la centrale thermique de Fengcheng, dans la province du Jiangxi, a indiqué l’agence officielle, qui avait dans un premier temps évoqué un bilan de 22 morts.

- Somalie : 11 extrémistes d’Al Shebab abattus dans le sud du pays

L’Armée nationale somalienne (SNA) a abattu mercredi au moins 11 extrémistes d’Al Shebab lors d’affrontements importants dans le village de Gof-Gadud près de la ville de Baidoa, dans le sud de la Somalie. Le commissaire de police spécial pour l’Etat du sud-ouest de la Somalie, Mohamed Isak Hassan, a déclaré aux journalistes que les forces conjointes avaient surpassé les insurgés lors de ces combats, aboutissant à la mort des extremistes.

«Le rêve des combattants d’Al Shebab de prendre cette zone a été écrasé lorsque 11 combattants ont été abattus sur le coup et plusieurs autres blessés. Nous avons perdu trois soldats et deux autres ont subi des blessures. Les forces de la SNA et de l’Etat du sud-ouest ont combattu les activistes ici», a déclaré M. Hassan.

- Colombie : Signature d’un accord de paix avec les Farc

La Colombie a signé hier avec la guérilla des Farc un accord de paix mettant fin à plus de cinquante ans de conflit armé, texte renégocié pour y inclure des propositions de l’opposition suite au rejet d’une première version par référendum. L’accord, conclu le 12 novembre après six semaines de renégociations, sera à nouveau signé par le président Juan Manuel Santos et par le chef des Farc, Rodrigo Londono, plus connu sous ses noms de guerre Timoleon Jimenez ou Timochenko.

Mais la cérémonie au théâtre Colon, à Bogota, sera plus modeste que l’acte célébré le 26 septembre en présence de quelque 2500 invités, dont 15 chefs d’Etat, dans la station balnéaire de Carthagène, sur la côte caraïbe. Seuls assisteront à la signature des victimes de la guerre, d’anciens présidents colombiens, des magistrats et des représentants d’associations sociales.