Chaque année, la wilaya de Tizi Ouzou enregistre 1000 nouveaux cas de cancer, a révélé le Pr F. Toudeft, du service d’épidémiologie du CHU de Tizi Ouzou, lors d’une rencontre organisée lundi en collaboration avec l’APW et les associations Tujya, Amejay et El Fedjr. L’incidence des tumeurs fait ressortir 113 cas/100 000 habitants.

Le cancer du sein arrive en tête des infections détectées chez les femmes durant l’année 2011, avec un taux de plus de 43,32%, suivi du cancer du colon et rectum (8,7%), thyroïde (4,73%), estomac (4,56%), ovaires (4,38%), col utérin (4,21%). Chez le sexe masculin, la vessie (15,2%), le poumon (13,62%), le colon et le rectum (9,78%), la prostate (7,51%) sont les organes les plus affectés par cette maladie du siècle. Ces taux de prévalence placent Tizi Ouzou parmi les régions les plus touchées par la pathologie cancéreuse, selon les explications fournies. «Aucune communauté n’est épargnée par le cancer. Chaque année, la maladie pèse sur la vie de dizaines de millions de personnes dans le monde entier.

Aucun pays au monde n’a encore réussi à infléchir de manière significative la courbe de progression de cette maladie. En Algérie, l’incidence standardisée des cancers en 2012 a été de 116,2 nouveaux cas pour 100 000 hommes et 132,7 nouveaux cas pour 100 000 femmes», fait observer le Pr Toudeft. Eu égard à ce constat, l’intervenante a plaidé pour l’amélioration du diagnostic et l’accès aux soins. Comment ? Par la création de nouveaux centres anticancer (l’interdisciplinarité), assurer la disponibilité du traitement, créer des services de soins palliatifs et de prise en charge de la douleur, recommande-t-elle. Le Dr Nemmar du CHU Nedir Mohamed a déclaré pour sa part : «Quand 3 tumeurs de cerveau et 5 leucémies sont diagnostiquées en une journée au sein de notre CHU, cela nous laisse perplexes.» Faisant l’état des lieux de la prise en charge du cancer à Tizi Ouzou, le Dr C. Sedkaoui a fait savoir que 1000 nouveaux malades demandeurs de soins en cancérologie sont dénombrés annuellement dans la wilaya. «Au sanatorium Belloua, nous recevons 20 nouveaux cancéreux/semaine et nous suivons une cinquantaine d’anciens malades/jour».

Le président de la commission santé, hygiène et protection de l’environnement à l’APW, le Dr Msella Mohamed, a souligné dans son allocution d’ouverture que les derniers chiffres d’incidence et de mortalité font peur et ne prêtent pas à l’optimisme. «Les moyens de prise en charge des cancéreux ne sont pas réunis dans la wilaya de Tizi Ouzou. Les malades continuent à galérer pour une radiothérapie et aucune structure de santé publique ne fournit cette prestation. Les rendez-vous médicaux sont éloignés et cela n’arrange aucunement les patients, notamment ceux devant suivre des séances de chimiothérapie. Plusieurs campagnes de sensibilisation ont été initiées par les pouvoirs publics, mais comment peut-on prévenir le cancer du sein quand des structures étatiques ne peuvent même pas assurer une mammographie ? Des moyens adéquats sont nécessaires pour réduire la progression de cette terrible maladie, à commencer par l’ouverture du centre anticancer de Draâ Ben Khedda, dont les travaux accusent un grand retard. Les cancéreux endurent des difficultés pour la chimiothérapie et la radiothérapie dans des établissements hors wilaya», déplore le Dr Msella.