UNOP : Premières journées de l’industrie pharmaceutique algérienne les 29 et 30 septembre

L’Union nationale des opérateurs de la pharmacie organise ses premières journées pharmaceutiques algériennes les 29 et 30 septembre à l’Ecole supérieure d’hôtellerie et de restauration à Alger. Ces journées, selon le président de l’UNOP, le Dr Kerrar Abdelouhed, ont pour objectif de mettre la lumière sur les évolutions importantes qu’a connues et que continue de connaître cette filière de l’industrie nationale et sur les difficultés qu’elle rencontre, ainsi que les perspectives de développement à l’avenir. «L’Unop, qui regroupe des entreprises performantes assurant plus des deux tiers de la production nationale, compte saisir cette rencontre comme une opportunité de réunir l’ensemble des acteurs économiques et sociaux qui contribuent au dynamisme de notre industrie et qui sont en mesure de contribuer directement ou indirectement à son développement à l’avenir», souligne dans un communiqué parvenu à notre rédaction.